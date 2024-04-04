Заволодіння 94,8 млн грн "Укрзалізниці": ексраднику ОП обрали запобіжний захід

Колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн. Його підозрюють у розкраданні 94,8 млн грн “Укрзалізниці” при закупівлі трансформаторів.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд обрав Шилу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 31 травня, з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн. Якщо ексрадник ОП внесе заставу, то на нього покладуть відповідні процесуальні обов'язки.

Слідство просило у суду взяти Артема Шила під варту на 2 місяці із альтернативою застави понад 50 мільйонів гривень.

У чому підозрюють Шило

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили, що викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента Артемом Шило, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

"Впродовж червня – грудня 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів", - зауважують у САП.

Там додають, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці".

При цьому керівник організованої групи умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з РФ.

"Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з рф, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною", - наголошують у САП.

Повідомляється, що як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Шило заперечує свою провину

Під час виступу в суді Шило сказав, що не має жодного стосунку до контрактів "Укрзалізниці".

“Я не знайшов себе в матеріалах справи і я не зміг знайти жодного прямого доказу, окрім листа. Ситуація з листом, я кажу, що я його підписував, але практика підписання листів була великою та загальноприйнятою. Їх йшов великий масив в той час. Я міг підписати лист, недосконало разбираюсь в картині, яка там написана і у підставі його підписання. Я буду належним чином співпрацювати з органом досудового розслідування, будемо клопотати щодо проведення певних заходів на спрямування протилежної доказової бази” , — сказав Шило.

Лист "Щодо загроз державній безпеці"

Інформацію про викриття НАБУ та САП щодо завищення цін на закупівлях УЗ прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

Він звертає увагу на такий момент у повідомленнях відомств: "Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці"."

"Ось це як раз про роль СБУ в економічних історіях. Йдуть торги, є конкуренти фірмам, які погоджені, і тут приходить лист-щастя від СБУ, що конкуренти повʼязані з РФ/ мають громадянство РФ/ мають звʼязки з кимось…. Інформацію ніяк не перевіриш чи спростуєш, і все. Вітаю, ваша фірма (з ціною більше) перемогла", - зауважує нардеп.

Він нагадав такий самий кейс, але в сфері отримання ліцензій від НБУ.

Коли СБУ начебто знайшли російське громадянство (якого не було), але потім навіть не змогли встановити, а хто від них відправив той лист. Багато схожих історій йде і на митниці, де СБУ своїми листами може зупинити будь-яку операцію", - пише Железняк.