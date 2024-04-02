Колишнього радника Офісу президента підозрюють у привласненні 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили, що викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента Артемом Шило, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

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Про це повідомила пресслужба САП.

94,7 млн грн на трансформаторах під час війни

Зазначається, що слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

"Впродовж червня – грудня 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів", - зауважують у САП.

Там додають, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці".

При цьому керівник організованої групи умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка "виграла" тендер, та його зв’язки з РФ.

"Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з рф, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною", - наголошують у САП.

Повідомляється, що як наслідок, "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

"Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Попередня правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України", - зауважили у САП.

Як пише видання "Наші Гроші", одним із затриманих є Артем Шило, який донедавна очолював управління СБУ, а до того був позаштатним радником Офісу Президента.

Лист "Щодо загроз державній безпеці"

Інформацію про викриття НАБУ та САП щодо завищення цін на закупівлях УЗ прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

Він звертає увагу на такий момент у повідомленнях відомств: "Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист "Щодо загроз державній безпеці"."

"Ось це як раз про роль СБУ в економічних історіях. Йдуть торги, є конкуренти фірмам, які погоджені, і тут приходить лист-щастя від СБУ, що конкуренти повʼязані з РФ/ мають громадянство РФ/ мають звʼязки з кимось…. Інформацію ніяк не перевіриш чи спростуєш, і все. Вітаю, ваша фірма (з ціною більше) перемогла", - зауважує нардеп.

Він нагадав такий самий кейс, але в сфері отримання ліцензій від НБУ.

Коли СБУ начебто знайшли російське громадянство (якого не було), але потім навіть не змогли встановити, а хто від них відправив той лист. Багато схожих історій йде і на митниці, де СБУ своїми листами може зупинити будь-яку операцію", - пише Железняк.

Раніше НАБУ та САП викрили діяльність двох організованих груп, причетних до привласнення коштів АТ "Укрзалізниця" під час закупівель кабельно-провідникових виробів. Внаслідок цього, УЗ понесла збитки в розмірі 117 мільйонів гривень.