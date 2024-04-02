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Уголовное производство
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Бывшего советника Офиса президента подозревают в присвоении 94,7 млн грн на закупках трансформаторов

разоблачена преступная группа на УЗ
Разоблачена преступная группа на УЗ. Фото: пресс-служба САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Артемом Шило, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения.

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Об этом сообщила пресс-служба САП.

94,7 млн грн на трансформаторах во время войны

Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця".

"В течение июня – декабря 2022 года руководитель организованной группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов", - отмечают в САП.

Там добавляют, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности".

При этом руководитель организованной группы намеренно проигнорировал гражданство контролера компании, которая "выиграла" тендер, и его связи с РФ.

"Установлено, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из России, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене", - отмечают в САП.

Сообщается, что как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.

"Сейчас задержан лидер, соорганизатор и два участника организованной группы. Предварительная правовая квалификация: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины", - отметили в САП.

Фото 2 — Бывшего советника Офиса президента подозревают в присвоении 94,7 млн грн на закупках трансформаторов

Как пишет издание "Наши Деньги", одним из задержанных является Артем Шило, который недавно возглавлял управление СБУ, а до этого был внештатным советником Офиса Президента.

Письмо "Об угрозах государственной безопасности"

Информацию о разоблачении НАБУ и САП о завышении цен на закупках УЗ прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

Он обращает внимание на такой момент в сообщениях ведомств: "Как основание для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности".

"Вот это как раз о роли СБУ в экономических историях. Идут торги, есть конкуренты согласованным фирмам, и здесь приходит письмо-счастье от СБУ, что конкуренты связаны с РФ/ имеют гражданство РФ/ имеют связи с кем-то…. Информацию никак не проверишь или опровергнешь, и все. Поздравляю, ваша фирма (с ценой больше) победила", - отмечает нардеп.

Он напомнил такой же кейс, но в сфере получения лицензий от НБУ.

"Когда СБУ вроде бы нашли российское гражданство (которого не было), но потом даже не смогли установить, а кто от них отправил то письмо. Многие похожие истории есть и на таможне, где СБУ своими письмами может остановить любую операцию", - пишет Железняк.

Ранее НАБУ и САП разоблачили деятельность двух организованных групп, причастных к присвоению средств АО "Укрзализныця" при закупках кабельно-проводниковых изделий. В результате УЗ понесла убытки в размере 117 миллионов гривен.

Автор:
Светлана Манько