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Хищение 94,8 млн грн "Укрзализныци": экс-советнику ОП избрали меру пресечения
Бывшему советнику Офиса президента Артему Шило избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 30 млн грн. Его подозревают в хищении 94,8 млн грн "Укрзализныци" при закупке трансформаторов.
Об этом сообщает "Суспільне".
Отмечается, что Высший антикоррупционный суд избрал Шило меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 31 мая, с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн. Если экс-советник ОП внесет залог, на него возложат соответствующие процессуальные обязанности.
Следствие просило у суда взять Артема Шило под стражу на 2 месяца с альтернативой залога более 50 миллионов гривен.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В чем подозревают Шило
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Артемом Шило, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения.
Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця".
"В течение июня – декабря 2022 года руководитель организованной группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов", - отмечают в САП.
Там добавляют, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности".
При этом руководитель организованной группы намеренно проигнорировал гражданство контролера компании, которая "выиграла" тендер, и его связи с РФ.
"Установлено, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из России, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене", - отмечают в САП.
Сообщается, что как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.
Шило отрицает свою вину
Во время выступления в суде Шило сказал, что не имеет никакого отношения к контрактам "Укрзализныци".
“Я не нашел себя в материалах дела и я не смог найти ни одного прямого доказательства, кроме письма. Ситуация с письмом, я говорю, что я его подписывал, но практика подписания писем была большой и общепринятой. Их шел большой массив в то время. Я мог подписать письмо, не разбираясь в картине, написанной там и в основании его подписания. Я буду должным образом сотрудничать с органом досудебного расследования, будем ходатайствовать о проведении определенных мер по направлению противоположной доказательной базы”, — сказал Шило.
Письмо "Об угрозах государственной безопасности"
Информацию о разоблачении НАБУ и САП по завышению цен на закупках УЗ прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.
Он обращает внимание на такой момент в сообщениях ведомств: "Как основание для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности"."
"Вот это как раз о роли СБУ в экономических историях. Идут торги, есть конкуренты согласованным фирмам, и здесь приходит письмо-счастье от СБУ, что конкуренты связаны с РФ/ имеют гражданство РФ/ имеют связи с кем-то…. Информацию никак не проверишь или опровергнешь, и все. Поздравляю, ваша фирма (с ценой больше) победила", - отмечает нардеп.
Он напомнил такой же кейс, но в сфере получения лицензий от НБУ.
"Когда СБУ вроде бы нашли российское гражданство (которого не было), но потом даже не смогли установить, а кто от них отправил то письмо. Многие похожие истории идет и на таможне, где СБУ своими письмами может остановить любую операцию", - пишет Железняк.