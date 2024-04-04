Хищение 94,8 млн грн "Укрзализныци": экс-советнику ОП избрали меру пресечения

Бывшему советнику Офиса президента Артему Шило избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 30 млн грн. Его подозревают в хищении 94,8 млн грн "Укрзализныци" при закупке трансформаторов.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд избрал Шило меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 31 мая, с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн. Если экс-советник ОП внесет залог, на него возложат соответствующие процессуальные обязанности.

Следствие просило у суда взять Артема Шило под стражу на 2 месяца с альтернативой залога более 50 миллионов гривен.

В чем подозревают Шило

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Артемом Шило, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения.

Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця".

"В течение июня – декабря 2022 года руководитель организованной группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов", - отмечают в САП.

Там добавляют, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности".

При этом руководитель организованной группы намеренно проигнорировал гражданство контролера компании, которая "выиграла" тендер, и его связи с РФ.

"Установлено, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из России, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене", - отмечают в САП.

Сообщается, что как следствие, "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Шило отрицает свою вину

Во время выступления в суде Шило сказал, что не имеет никакого отношения к контрактам "Укрзализныци".

“Я не нашел себя в материалах дела и я не смог найти ни одного прямого доказательства, кроме письма. Ситуация с письмом, я говорю, что я его подписывал, но практика подписания писем была большой и общепринятой. Их шел большой массив в то время. Я мог подписать письмо, не разбираясь в картине, написанной там и в основании его подписания. Я буду должным образом сотрудничать с органом досудебного расследования, будем ходатайствовать о проведении определенных мер по направлению противоположной доказательной базы”, — сказал Шило.

Письмо "Об угрозах государственной безопасности"

Информацию о разоблачении НАБУ и САП по завышению цен на закупках УЗ прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

Он обращает внимание на такой момент в сообщениях ведомств: "Как основание для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности"."

"Вот это как раз о роли СБУ в экономических историях. Идут торги, есть конкуренты согласованным фирмам, и здесь приходит письмо-счастье от СБУ, что конкуренты связаны с РФ/ имеют гражданство РФ/ имеют связи с кем-то…. Информацию никак не проверишь или опровергнешь, и все. Поздравляю, ваша фирма (с ценой больше) победила", - отмечает нардеп.

Он напомнил такой же кейс, но в сфере получения лицензий от НБУ.

"Когда СБУ вроде бы нашли российское гражданство (которого не было), но потом даже не смогли установить, а кто от них отправил то письмо. Многие похожие истории идет и на таможне, где СБУ своими письмами может остановить любую операцию", - пишет Железняк.