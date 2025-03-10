НАБУ завершило расследование трех эпизодов хищения средств "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закончили расследование трех случаев хищения средств "Укрзализныци". Дела касаются закупок кабелей, трансформаторов и денег.

Как сообщают прессслужбы САП и НАБУ, следствие рассматривает три разных эпизода дела.

Речь идет о деятельности организованной преступной группы, которая была своеобразным "бэк-офисом", неформально контролировала его деятельность и могла за определенный процент суммы закупок обеспечить победу в них нужных компаний.

В первом эпизоде дела преступная группа, возглавляемая народным депутатом, использовала "бэк-офис" для махинаций. В течение 2021-2022 гг. подконтрольные ему и его сообщникам компании незаконно победили в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам. В результате Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн.

Второй эпизод касается закупки трансформаторов. В июне-декабре 2022 года руководитель организованной преступной группы через подконтрольных должностных лиц УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. В ходе расследования установлено, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости.

В третьем эпизоде говорится о легализации лидером ОГ денежных средств преступного происхождения в размере более 159 млн грн путем перевода их на счета подконтрольных ему физических и юридических лиц под видом оплаты услуг "салонов красоты", а также приобретение элитной жилой и коммерческой недвижимости.

Детали дела

В сообщении САП и НАБУ не указаны имена фигурантов. По информации "Слово и дело", речь идет о нардепе Викторе Бондаре, эксраднике Офиса президента Артеме Шило, бывшем начальнике филиала "Центр обеспечения производства" Алексее Онисимюке, предпринимателе Владимире Котляре, эксработнике Департамента защиты национальной государственности СБУ Александре Ковалюке и других.

Напомним, 17 января 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Бондарю. По версии следствия, подозреваемый нардеп Бондарь и предприниматель Владимир Котляр разработали схему, которая предусматривала поставки продукции УЗ по завышенным ценам.

Для этого вступили в сговор с членами организованной группы, которая являлась своеобразным "бэк-офисом" общества, неформально контролировала его деятельность и за определенный процент от суммы закупок могла обеспечить победу "нужных" компаний в тендерах УЗ.

В течение 2021-2022 годов УЗ заключила договоры с подконтрольными предпринимателю компаниями, осуществившими поставки продукции по ценам выше рыночных. В результате реализации схемы "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 140 млн грн .