Потенційний управитель арештованими активами заводу "Єрмоліно" став фігурантом кримінальної справи

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) виявило підробку документів під час конкурсу на управління заводом "Ромерм", який також відомий під брендом "Єрмоліно". Відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за заявою АРМА щодо учасника тендерної процедури – ТОВ "Україна група розвитку та консалтингу" (ТОВ "УГРК").

Це стало першим випадком, коли потенційний управитель арештованими активами став фігурантом кримінальної справи через подачу недостовірних документів, заявляють в пресслужбі.

Про хід розслідування

У серпні 2024 року АРМА оголосило на платформі Prozorro (UA-2024-08-08-000672-a) відкриті торги з особливими умовами на закупівлю послуг з управління активами для ТОВ "Ромєрм", ТОВ "Єрмом" та ТОВ "Єрмак Голод".

Участь у конкурсі взяли два учасники, серед яких – ТОВ "УГРК". Однак ця компанія двічі оскаржувала дії АРМА до Антимонопольного комітету України, що затримало проведення тендерної процедури більш ніж на два місяці.

Після завершення аукціону та отримання доступу до документів учасників, АРМА виявило, що більшість поданих ТОВ "УГРК" документів є недостовірними або містять неправдиву інформацію.

За результатами перевірки АРМА направило відповідне повідомлення до Національної поліції України відповідно до ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу України.

Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за статтями службове підроблення, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Про ТОВ "УГРК" та завод "Ромерм"

За даними YouControl, юридична особа ТОВ "УГРК" було зареєстровано в 2021 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 500 тис. грн.

Основний вид діяльності - управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Інші види діяльності включають організацію будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель та знесення.

Кінцевий бінефіціарний власник - Дірявка Максим Володимирович.

ТОВ "Ромерм" є найбільшим в Україні виробником заморожених м'ясних напівфабрикатів під брендом "Ермоліно". Завод арештований в серпні 2022 року і переданий в управління АРМА.

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

У 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.