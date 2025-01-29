Поповнення бюджету: АРМА реалізувало білоруський калій на понад 25,3 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало партію білоруського калію на понад 25,3 млн грн.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Про реалізацію арештованого активу

Зазначається, що за підсумками торгів через систему Прозорро.Продажі, успішно реалізовано партію хлориду калію виробництва ОАО "Беларуськалий" (Білорусь).

Всього було реалізовано 2,36 тис. тонн калію, які знаходились у 34 залізничних вагонах. Загальна сума продажу склала 25,32 млн гривень, включаючи митні платежі.

Загалом за січень 2025 року АРМА реалізувало хлориду калію на суму 112,6 млн грн.

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

У січні поточного року до портфеля АРМА надійшло 1,2 млн доларів та 182 тис. євро. Ці кошти вилучено в межах кримінального провадження щодо незаконної сертифікації транспортних засобів і ухилення від сплати податків.

Розслідування у цій справі проводить Управління Служби безпеки України в Черкаській області.