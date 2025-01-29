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Пополнение бюджета: АРМА реализовало белорусский калий более чем на 25,3 млн грн

Пополнение бюджета: АРМА реализовало белорусский калий более чем на 25,3 млн грн
Всего было реализовано 2,36 тыс. тонн калия.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало партию белорусского калия более чем на 25,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

О реализации арестованного актива

Отмечается, что по итогам торгов через систему Прозорро.Продажи успешно реализована партия хлорида калия производства ОАО "Беларуськалий" (Беларусь).

Всего было реализовано 2,36 тыс. тонн калия, которые находились в 34 железнодорожных вагонах.

Общая сумма продаж составила 25,32 млн гривен, включая таможенные платежи.

Всего за январь 2025 года АРМА реализовало хлорида калия на сумму 112,6 млн. грн.

Фото 2 — Пополнение бюджета: АРМА реализовало белорусский калий более чем на 25,3 млн грн

Об АРМА

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.

В январе текущего года в портфель АРМА поступило 1,2 млн долл. и 182 тыс. евро. Эти средства изъяты в рамках уголовного производства по незаконной сертификации транспортных средств и уклонению от уплаты налогов.

Расследование по этому делу проводит Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Автор:
Ольга Опенько