Пополнение бюджета: АРМА реализовало белорусский калий более чем на 25,3 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало партию белорусского калия более чем на 25,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

О реализации арестованного актива

Отмечается, что по итогам торгов через систему Прозорро.Продажи успешно реализована партия хлорида калия производства ОАО "Беларуськалий" (Беларусь).

Всего было реализовано 2,36 тыс. тонн калия, которые находились в 34 железнодорожных вагонах.

Общая сумма продаж составила 25,32 млн гривен, включая таможенные платежи.

Всего за январь 2025 года АРМА реализовало хлорида калия на сумму 112,6 млн. грн.

Об АРМА

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.

В январе текущего года в портфель АРМА поступило 1,2 млн долл. и 182 тыс. евро. Эти средства изъяты в рамках уголовного производства по незаконной сертификации транспортных средств и уклонению от уплаты налогов.

Расследование по этому делу проводит Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.