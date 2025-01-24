Более 423 млн грн АРМА направило в Фонд ликвидации последствий агрессии: куда направят средства

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило в государственный бюджет доход, полученный от управления денежными активами. В частности, на специальный фонд Государственного бюджета Украины было направлено 420,115 млн. грн. и 79,94 тыс. дол.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Эти средства поступили от управления активами ООО "Роял Пэй Юроп", которые были переданы в управление АРМА в соответствии с постановлением Печерского районного суда. Киев от 21 июня 2023 года.

Куда направят средства

Средства специального фонда Государственного бюджета Украины будут направлены на:

строительство объектов инфраструктуры, защитных сооружений гражданской защиты; восстановление объектов жилищного и общественного назначения;

новое строительство объектов жилищного назначения для лиц, потерявших жилье в результате военных действий от вооруженной агрессии РФ;

строительство учреждений здравоохранения и других социальных проектов.

АРМА активно увеличивает экономическую стоимость переданных активов.

Значительная часть дохода была получена благодаря инвестированию арестованных средств в военные облигации.

В 2025 году услуги по приобретению и хранению военных облигаций предоставляет АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", один из ведущих игроков на рынке ценных бумаг.

О деятельности АРМА

АРМА нашла активы чиновников, нанесших ущерб государству на сумму 6 миллиардов гривен. В частности. чиновники, объединившись в преступную группу, организовали незаконную безвозмездную передачу нефтепродуктов, принадлежащих ПАО "Укртатнафта", подконтрольным компаниям.

В январе в портфель АРМА поступило 1,2 млн. долларов США и 182 тыс. евро. Эти средства изъята в рамках уголовного производства по незаконной сертификации транспортных средств и уклонения от уплаты налогов. Расследование по этому делу проводит Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Также АРМА просило, чтобы ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.