АРМА отклонила кандидатуру "Миллениум" на управление ТРЦ Gulliver

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отклонило кандидатуру ООО "БК "Миллениум" как потенциального управляющего торгово-развлекательным центром Gulliver в Киеве.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Нарушения в документации

Это произошло после проверки тендерной документации, в которой был обнаружен ряд существенных нарушений.

Нарушение антикоррупционного законодательства.

Директор ООО "БК "Миллениум" при подаче документов одновременно находился на государственной службе и занимался коммерческой деятельностью, что противоречит статье 25 закона Украины "О предотвращении коррупции". Соответствующие органы уже уведомлены об этом факте.

Возможна недостоверность образовательных документов.

Представленный диплом руководителя компании отсутствует ни в одном официальном реестре, что вызывает сомнения в его подлинности.

Нарушения в поданных договорах.

Указанные соглашения содержат системные ошибки в подтверждении и демонстрируют отсутствие квалифицированного кадрового состава.

Финансовая непрозрачность.

Из финансовой отчетности компании за второе полугодие 2022 выявлены проблемы, требующие дополнительной проверки.

Реакция АРМА и замена победителя

АРМА подчеркнула, что его политика не допускает к управлению арестованными активами компании, нарушающими законодательство, связанными с собственником актива или имеющими связи с российской федерацией.

Решение об отклонении кандидатуры ООО "БК "Миллениум" было принято после неисправления нарушений в 24-часовой срок, предоставленный компании для устранения недостатков.

Теперь АРМА будет рассматривать документы участника, занявшего второе место в аукционе – Консорциума "Управляющая компания "Эспланада". Эта компания предложила 0,35% вознаграждения за управление активом. Окончательное решение будет принято после завершения проверок документации.

АРМА уверяет, что процесс отбора управляющего для одного из самых больших ТРЦ столицы будет максимально прозрачным и добропорядочным.

Напомним, 10 января АРМА провело публичный аукцион для отбора управляющего Gulliver. По итогам конкурса победителем стало БК "Миллениум", предложившее самые выгодные условия для государства — самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.