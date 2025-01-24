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АРМА отклонила кандидатуру "Миллениум" на управление ТРЦ Gulliver
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отклонило кандидатуру ООО "БК "Миллениум" как потенциального управляющего торгово-развлекательным центром Gulliver в Киеве.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Нарушения в документации
Это произошло после проверки тендерной документации, в которой был обнаружен ряд существенных нарушений.
Нарушение антикоррупционного законодательства.
Директор ООО "БК "Миллениум" при подаче документов одновременно находился на государственной службе и занимался коммерческой деятельностью, что противоречит статье 25 закона Украины "О предотвращении коррупции". Соответствующие органы уже уведомлены об этом факте.
Возможна недостоверность образовательных документов.
Представленный диплом руководителя компании отсутствует ни в одном официальном реестре, что вызывает сомнения в его подлинности.
Нарушения в поданных договорах.
Указанные соглашения содержат системные ошибки в подтверждении и демонстрируют отсутствие квалифицированного кадрового состава.
Финансовая непрозрачность.
Из финансовой отчетности компании за второе полугодие 2022 выявлены проблемы, требующие дополнительной проверки.
Реакция АРМА и замена победителя
АРМА подчеркнула, что его политика не допускает к управлению арестованными активами компании, нарушающими законодательство, связанными с собственником актива или имеющими связи с российской федерацией.
Решение об отклонении кандидатуры ООО "БК "Миллениум" было принято после неисправления нарушений в 24-часовой срок, предоставленный компании для устранения недостатков.
Теперь АРМА будет рассматривать документы участника, занявшего второе место в аукционе – Консорциума "Управляющая компания "Эспланада". Эта компания предложила 0,35% вознаграждения за управление активом. Окончательное решение будет принято после завершения проверок документации.
АРМА уверяет, что процесс отбора управляющего для одного из самых больших ТРЦ столицы будет максимально прозрачным и добропорядочным.
Напомним, 10 января АРМА провело публичный аукцион для отбора управляющего Gulliver. По итогам конкурса победителем стало БК "Миллениум", предложившее самые выгодные условия для государства — самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.