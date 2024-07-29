АРМА объявило конкурс на отбор оценщика для ТРЦ Gulliver

По результатам заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов оценочной деятельности Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс по отбору оценщика ТРЦ Gulliver. Об этом сообщила глава АРМА, Елена Дума.

Конечный срок подачи документов для потенциальных оценщиков – 15:00 12 августа 2024 года. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об участии в отборе субъектов оценочной деятельности размещены по ссылке на сайте АРМА.

В то же время АРМА проводит системную работу по осмотру торгово-офисного центра, переданного под управление Агентства определением Шевченковского районного суда города Киева.

Учитывая значительную площадь объекта , почти 152 тыс. кв. метров, тщательный осмотр требует длительного времени. По состоянию на 29 июля уже осмотрены три нижних этажа паркинга, торговый центр и начат обзор офисных помещений совместно с Национальной полицией Украины.

Дума подчеркивает, что обзор актива происходит без каких-либо препятствий и в полном соответствии с определениями суда.

Напомним, 26 июля АРМА сообщало, что с участием правоохранительных органов и независимых экспертов-оценщиков начало процесс осмотра и оценки недвижимого имущества ТРЦ Gulliver.

"В соответствии со статьями 19-20 специального Закона об АРМА, Агентство начинает обзор и оценку арестованного актива с привлечением правоохранительных органов и субъектов оценочной деятельности соответственно", — написала Елена Дума на своей странице.

Добавим, что речь идет только о недвижимом имуществе, а именно о нежилых помещениях.

Руководство ТРЦ Gulliver обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 146 млн. грн.

Напомним, 9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в том числе на ТРЦ Gulliver в Киеве, площадь которого составляет 151,8 тысяч квадратных метров.

Согласно предварительным судебным решениям, правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов руководство ТРЦ заключало договоры с подконтрольными субподрядными компаниями, часть из которых имела признаки фиктивности и транзитности. Договоры касались предоставления разных услуг и приобретения материальных ценностей.

Это и стало предметом расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Три О" Ирине Круппи в связи с уклонением от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен.

Позже, 24 апреля Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети магазинов "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов.

Уже 3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил ходатайство в рамках уголовного производства, но вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор отметил, что требовалась только передача ТРЦ в управление Арма, а не его реализация.

Добавим, что судебное постановление также предусматривает, что АРМА должна проводить периодические проверки эффективности управления арестованными активами не реже одного раза в месяц. Также досудебное расследование охватывает не только уклонение от уплаты налогов и сборов, но и легализацию имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.