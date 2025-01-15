АРМА получила в управление арестованные средства более чем на 1,2 млн долларов и 182 тыс. долларов. евро

В портфель арестованных активов Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) добавлено 1,2 млн долларов США и 182 тыс. евро.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Эти средства изъяты в рамках уголовного производства по незаконной сертификации транспортных средств и уклонению от уплаты налогов. Расследование по этому делу проводит Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.

По словам Думы, передача этих активов в АРМА стала возможна благодаря обращению агентства в Офис Генерального прокурора с инициативой передать арестованные средства в управление.

Это позволяет обеспечить экономическую ответственность преступников и направить конфискованные ресурсы на укрепление экономики и обороноспособности Украины.

В ближайшие сроки АРМА направит изъятые активы на приобретение военных облигаций, что обеспечит стабильное финансирование и материальную поддержку сил обороны Украины.

Общий объем арестованных средств в управлении АРМА составляет 10,7 млрд грн. Из них около 8 млрд. грн. уже инвестированы в военные облигации, которые работают на экономическую стабильность страны и поддержку ее обороноспособности.

Добавим, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.

Также АРМА просило, чтобы ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства. Председатель АРМА Елена Дума акцентировала внимание на том, что значительная часть арестованных средств остается просто вещественными доказательствами, хотя могла бы эффективно работать на экономику и обороноспособность Украины, поскольку АРМА имеет механизмы для эффективного использования арестованных активов — инвестирование в военные облигации.