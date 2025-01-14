АРМА выбрало госбанк для размещения арестованных средств: где предложили наилучшие условия

Агентство по управлению и розыску активов (АРМА) определило победителя конкурсного отбора банка для размещения арестованных средств.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Кто стал победителем

Победителем отбора среди государственных банков для размещения арестованных средств стало одно из ведущих финансовых учреждений Украины – Sense Bank.

Банк был выбран благодаря тому, что предложил наиболее выгодные условия для размещения средств по банковскому вкладу по требованию, являющемуся важным элементом для обеспечения надежности и эффективности управления арестованными активами.

Sense Bank продемонстрировал лучшие условия среди конкурентов.

Об арестованных активах

В настоящее время Агентство осуществляет организационные мероприятия по заключению соответствующего договора с государственным банком.

Первым этапом является план разместить более 2 млрд грн. арестованных средств, включая средства в иностранной валюте.

Следует отметить, что около 8 млрд грн арестованных средств АРМА уже хранит в военных облигациях. Эти средства направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и других подразделений Сил обороны, что является важной частью национальной безопасности и обороны страны.

Справка

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Sense Bank - украинский банк с 21 июля 2023 г. принадлежит государству. Sense Bank – один из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работает 4,5 тыс. сотрудников.

Напомним, АРМА заключило соглашение с Государственным космическим агентством Украины, что обеспечит доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Данное соглашение открывает новые возможности для поиска и управления активами, позволяя получать высококачественные снимки.