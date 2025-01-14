АРМА обрало держбанк для розміщення арештованих коштів: де запропонували найкращі умови

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) визначило переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Хто став переможцем

Переможцем відбору серед державних банків для розміщення арештованих коштів стала одна з провідних фінансових установ України — Sense Bank.

Банк був обраний завдяки тому, що запропонував найвигідніші умови для розміщення коштів за банківським вкладом на вимогу, що є важливим елементом для забезпечення надійності та ефективності управління арештованими активами.

Sense Bank продемонстрував найкращі умови серед конкурентів.

Про арештовані активи

Наразі Агентство здійснює організаційні заходи з укладення відповідного договору з державним банком.

Першим етапом є план розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включаючи кошти в іноземній валюті.

Слід відзначити, що майже 8 млрд грн арештованих коштів АРМА вже зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони, що є важливою частиною національної безпеки та оборони країни.

Довідка

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Sense Bank — український банк з 21 липня 2023 року належить державі. Sense Bank – один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

Нагадаємо, АРМА уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Дана угода відкриває нові можливості для розшуку та управління активами, дозволяючи отримувати високоякісні знімки об'єктів у реальному часі та ретроспект