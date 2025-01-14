АРМА шукає управителів для нафтобази на Вінниччині та санаторію в Одесі: що відомо про активи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує активно оголошувати нові конкурси з відбору управителів. Цього разу на Prozorro опубліковано оголошення щодо нафтобази у Вінницькій області та санаторію в Одесі.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Зазначається, що обидва арештовані активи було передано в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду м. Києва.

Що відомо про нафтобазу на Вінниччині

Нафтобаза у Вінницькій області складається з комплексу нерухомого майна, включаючи резервуари, трубопровід, заправну станцію, чотирьохрукавну паливо-роздавальну колонку та автомобіль МАЗ.

В умовах воєнного стану такі об'єкти мають важливе стратегічне значення для забезпечення енергетичної безпеки та стабільного постачання пального.

Ознайомитися з активом можна на Prozorro.

Що відомо про санаторій в Одесі

До активу клінічного санаторію ім. Горького входять будівлі загальною площею 13 805,9 кв.м., а також медично-реабілітаційний центр санаторію, площа якого становить 1 311,6 кв.м.

Санаторій має багаторічний досвід у наданні санаторно-курортного лікування та реабілітації, пропонуючи широкий спектр медичних послуг для відновлення здоров'я.

Його територія знаходиться в курортній зоні Одеси, що сприяє відпочинку та оздоровленню. Крім того, на території санаторію розташовані три свердловини з мінеральною водою.

Ознайомитися з цим активом теж можна на Prozorro.

Нагадаємо, що на платформі Prozorro вже опубліковано майно, яке належало куму Путіна Віктору Медведчуку. Серед об'єктів — три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка.