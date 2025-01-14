АРМА ищет управителей для нефтебазы в Винницкой области и санатория в Одессе: что известно об активах

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продолжает активно объявлять новые конкурсы по отбору управляющих. На этот раз на Prozorro опубликовано объявление о нефтебазе в Винницкой области и санатории в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что оба арестованных актива были переданы в управление АРМА определениями Печерского районного суда г. Киев.

Что известно о нефтебазе в Винницкой области

Нефтебаза в Винницкой области состоит из комплекса недвижимого имущества, включая резервуары, трубопровод, заправочную станцию, четырехрукавную топливо-раздаточную колонку и автомобиль МАЗ.

В условиях военного положения такие объекты имеют важное стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности и стабильного снабжения топливом.

Ознакомиться с активом можно на Prozorro.

Что известно о санатории в Одессе

В актив клинического санатория им. Горького входят здания общей площадью 13805,9 кв.м., а также медицинско-реабилитационный центр санатория, площадь которого составляет 1311,6 кв.м.

Санаторий имеет многолетний опыт предоставления санаторно-курортного лечения и реабилитации, предлагая широкий спектр медицинских услуг для восстановления здоровья.

Его территория находится в курортной зоне Одессы, что способствует отдыху и оздоровлению. Кроме того, на территории санатория расположены три скважины с минеральной водой.

Ознакомиться с этим активом тоже можно на Prozorro.

Напомним, что на платформе Prozorro уже опубликовано имущество, принадлежавшее куму Путина Виктору Медведчуку. Среди объектов – три квартиры, жилой и нежилой дома, а также земельный участок.