Потенциальный управляющий арестованными активами завода "Ермолино" стал фигурантом уголовного дела

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выявило подделку документов во время конкурса на управление заводом "Ромерм", также известного под брендом "Ермолино". Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что полиция приступила к уголовному производству по заявлению АРМА относительно участника тендерной процедуры – ООО "Украина группа развития и консалтинга" (ООО "УГРК").

Это стало первым случаем, когда потенциальный управляющий арестованными активами стал фигурантом уголовного дела из-за подачи недостоверных документов, заявляют в пресс-службе.

О ходе расследования

В августе 2024 года АРМА объявила на платформе Prozorro (UA-2024-08-08-000672-a) открытые торги с особыми условиями по закупке услуг по управлению активами для ООО "Ромерм", ООО "Ермом" и ООО "Ермак Голод".

Участие в конкурсе приняли два участника, среди которых – ООО "УГРК". Однако эта компания дважды обжаловала действия АРМА в Антимонопольный комитет Украины, что задержало проведение тендерной процедуры более чем на два месяца.

После завершения аукциона и получения доступа к документам участников, АРМА обнаружило, что большинство представленных ООО "УГРК" документов недостоверны или содержат неправдивую информацию.

По результатам проверки АРМА направило соответствующее уведомление в Национальную полицию Украины в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция начала уголовное производство по статьям служебный подлог, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Об ООО "УГРК" и заводе "Ромерм"

По данным YouControl, юридическое лицо ООО "УГРК" было зарегистрировано в 2021 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 500 тысяч. грн.

Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта. Другие виды деятельности включают организацию строительства зданий, строительство жилых и нежилых зданий и снос.

Конечный бинефициарный владелец – Дырявка Максим Владимирович.

ООО "Ромерм" является крупнейшим в Украине производителем замороженных мясных полуфабрикатов под брендом "Ермолино". Завод арестован в августе 2022 года и передан в управление АРМА.

Об АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

В 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд грн., 56,6 млн дол. и 83,3 млн евро.