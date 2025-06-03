НАБУ і САП викрили схему розкрадань на закупівлях "Харківобленерго": деталі справи

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях "Харківобленерго" енергетичного обладнання. Учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Перед цим підозрюваного в організації схеми розкрадань детективи затримали під час спроби залишити територію України.

За даними слідства, вказана особа взяла під особистий контроль проведення закупівель трансформаторів та лічильників для "Харківобленерго" та вживала заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Керівник підприємства, який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів.

Деталі справи

Так, виконуючий обов’язки генерального директора АТ "Харківобленерго" впродовж квітня – вересня 2021 року забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель послуг із постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.

Відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель. Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн.

Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.

Наразі слідство ще триває, у цій справі повідомлено про підозру 8 особам.

Нагадаємо, НАБУ і САП закінчили розслідування трьох випадків розкрадання коштів "Укрзалізниці". Справи стосуються закупівель кабелів, трансформаторів та відмивання грошей.