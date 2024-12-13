Харьков получил шесть когенерационных установок от международных партнеров для критических энергетических нужд

Международные партнеры передали Харькову шесть газопоршневых когенерационных установок, обеспечивающих критические энергетические потребности города.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Оборудование предоставлено при координации Министерства энергетики Украины в рамках Программы зеленого энергетического восстановления Украины, реализуемой ПРООН при поддержке правительств Норвегии, Швеции и Европейского Союза.

Поступившее оборудование вместе с дополнительными установками, которые ожидаются, обеспечит стабильное водоснабжение, отопление и водоотвод для около 800 тысяч жителей Харькова, включая 47 городских больниц.

"Установка такого оборудования позволит нам удовлетворить потребности потребителей комплексно как в течение этого сезона, так и на будущее. Ценим вклад наших партнеров в реализацию проектов распределенной генерации во всех регионах Украины", — отметила начальница управления международных связей Министерства энергетики Ольга Пономарч.

Представитель ЕС в Украине Штефан Шлейнинг добавил, что передача этих установок демонстрирует приверженность ЕС в поддержке энергетической инфраструктуры Украины в критически важный зимний период.

Партнеры помогают Харькову

В октябре Харьков подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 35 млн долларов, состоящее из 25 млн евро кредитных ресурсов и 10 млн евро безвозвратного гранта.

Эта финансовая поддержка от ЕБРР позволит Харькову обеспечить устойчивость критической инфраструктуры, направленной на тепло-, водо- и энергоснабжение.

Кроме того, программа развития ООН (ПРООН) в Украине и правительство Японии при координации Министерства энергетики Украины передали Харькову и Одессе важное энергетическое оборудование, которое поможет обеспечить потребности объектов критической инфраструктуры этих городов в условиях российских атак на украинскую энергетику.

Напомним, на территории одного из энергообъектов в Харькове было установлено 4 когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Они позволят поставлять тепло жителям города при отсутствии электроэнергии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что для подготовки к отопительному сезону Харьковской области в июне было выделено дополнительные 2,5 млрд грн.