Децентрализация энергообеспечения: в Харькове планируют создать "энергетический остров"

В Харькове планируется создать в городе "энергетический остров" для децентрализации системы энергообеспечения, чтобы не зависеть от других регионов.

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Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Он напомнил, что в результате уничтожения российским агрессором объектов критической инфраструктуры Харьков сейчас не имеет собственной генерации электроэнергии и получает ее из других регионов.

Терехов отметил, что в городе установлено некоторое оборудование, которое поможет децентрализовать энергосистему.

"Мы сотрудничаем с международными партнерами, в частности производителями такого оборудования, ведь в Украине его не производят. Нам необходимо создать "энергетический остров", чтобы не зависеть от других регионов ", — сказал городской голова, однако деталей не раскрыл.

В Харькове устанавливают мини-ТЭЦ

Отметим, что в конце июля мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что областному центру необходимо до отопительного сезона установить 141 генерационную и когенерационную установку, чтобы децентрализовать систему энергопитания. По словам главы города, тогда в нем было установлено 22 когенерационных установки и 31 модульную котельную.

Осенью на территории одного из энергообъектов в Харькове было установлено 4 когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Они позволят поставлять тепло жителям города в случае отсутствия электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время визита в город рассказал, что сейчас ведутся переговоры с партнерами по установке дополнительных газотурбинных установок.

"Призываю другие города так же устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры", — заявил Шмигаль.

Он добавил, что для подготовки к отопительному сезону Харьковской области в июне было выделено дополнительные 2,5 млрд грн .

Напомним, что россияне разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город теплом и электроэнергией, и на восстановление которой теперь понадобятся годы. Кроме ТЭЦ в городе были разрушены и все трансформаторные подстанции .