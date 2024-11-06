Пять украинских производителей присоединились к госпрограмме компенсаций за покупку отечественной техники и оборудования

Министерство экономики Украины расширило список техники и оборудования, за которые покупатели могут получить 15% компенсации. Госпрограмму пополнили 50 новыми видами продукции, которую производят 7 украинских предприятий.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, в программу присоединились пять новых производителей, которые в целом предложили в перечень 40 наименований техники и оборудования. Еще десять позиций добавили в список два производителя, которые присоединились к программе ранее.

"Следовательно, покупатели имеют доступ к почти 140 позициям от 14 украинских производителей. Мы продолжаем рассмотрение заявок и расширение выбора для покупателей", — сообщил он.

Список производителей, продукция которых включена в программу компенсации, пополнили следующие компании:

ООО "ТДС Укрспецтехника" (Киевская обл.) — погрузчики;

ОДО "Дизельмаш — КГУ" (Николаевская обл.) — когенерационные установки;

ООО "Завод Кобзаренко" (Сумская обл.) — прицепы и полуприцепы разных модификаций и цистерны;

ОДО "Укрлифтсервис" (Киев) — лифты;

ООО "Черниговский автозавод" (Чернигов) — автобусы "Эталон".

Кроме того, в список добавлена продукция компаний, которые уже участвовали в программе: ООО "Завод Евроформат" (Киев) — пассажирские лифты разных модификаций и ООО "Велмаш-Украина" (Харьковская обл.) — прицепы.

Как принять участие в программе

Программа компенсации была запущена Кабинетом Министров 24 сентября 2024 года. Она предусматривает частичное возврат средств (15%) за покупку энергетического, колесного, строительного и специального оборудования.

Чтобы принять участие в программе, производители должны:

подать электронную заявку в Минэкономики,

предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы.

Покупателям, чтобы получить компенсацию необходимо:

оплатить технику и оборудование через уполномоченный банк;

подать в уполномоченный банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.

К программе уже присоединились такие банки, как Банк Восток, Скай Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Пиреус Банк, АКБ Львов, АБ Укргазбанк, Акцент-Банк, Радабанк, "МТБ Банк", "Банк Кредит Днепр", "Глобус", "АгропросперисБанк".

Заявки на компенсацию принимаются до 5 декабря для техники, приобретенной до 1 декабря этого года. Для техники, приобретенной после 1 декабря, компенсации будут начислены в следующем году.

Отметим, что после успешного перезапуска программы компенсации 25% стоимости отечественной сельхозтехники для украинских аграриев правительство решило аналогично стимулировать украинские строительные компании покупать технику у отечественных производителей. Кроме техники для строительства и восстановления в список также попали автобусы, лифты и прицепы.

Украинские машиностроительные предприятия достаточно высоко оценивают перспективы этой программы и рассчитывают на то, что этот инструмент позволит им существенно усилить позиции на внутреннем рынке.

Денег для программы в бюджете на следующий год пока нет

В Минэкономики рассказали, что реализация программы в этом и следующем году позволит нарастить долю отечественной техники и оборудования на внутреннем рынке до 5-10% и соответственно на 10% сократить импорт. При этом это позволит запустить производство до 100 новых видов техники, которую в Украине пока не выпускали.

Также в профильном министерстве ожидают, что реализация программы до конца следующего года позволит создать примерно тысячу новых рабочих мест и условия для технического переоснащения двух тысяч предприятий, привлекая дополнительные инвестиции в размере 300 млн гривен. Кроме этого, реализация программы в этом и следующем годах позволит дополнительно привлечь 1,5 млрд гривен дополнительных налогов в бюджет.

Большинство опрошенных экспертов и бизнеса также положительно воспринимают правительственную инициативу, однако отмечают, что будущее программы будет зависеть от возможности ее финансирования. В министерстве экономики по запросу Delo.ua сообщили, что по прогнозам областных государственных администраций только в 2024 году компенсации в объеме 15% стоимости техники и оборудования необходимо 1 млрд гривен.

Финансирование программы компенсации 15% на покупку украинской техники, как и финансирование покупки отечественной техники для аграриев, происходит в рамках экспериментальных проектов экономической платформы "Сделано в Украине". Но в проекте государственного бюджета на 2025 год финансирование этих проектов не предусмотрено. Поэтому Минэкономики еще в октябре инициировало внесение изменений в проект госбюджета для дополнительного выделения на эти нужды 1 млрд. гривен.

Хотя в проекте госбюджета на следующий год, который был проголосован 31 октября , пока не предусмотрены расходы на стимулирование отечественного машиностроения, не исключено, что такие изменения будут внесены во второе чтение. Или их внесут уже после принятия бюджета после очередного транша западной помощи.