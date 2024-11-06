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Пять украинских производителей присоединились к госпрограмме компенсаций за покупку отечественной техники и оборудования

Пять украинских производителей присоединились к госпрограмме компенсаций за покупку отечественной техники и оборудования
Иллюстрация: freepik

Министерство экономики Украины расширило список техники и оборудования, за которые покупатели могут получить 15% компенсации. Госпрограмму пополнили 50 новыми видами продукции, которую производят 7 украинских предприятий.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, в программу присоединились пять новых производителей, которые в целом предложили в перечень 40 наименований техники и оборудования. Еще десять позиций добавили в список два производителя, которые присоединились к программе ранее.

"Следовательно, покупатели имеют доступ к почти 140 позициям от 14 украинских производителей. Мы продолжаем рассмотрение заявок и расширение выбора для покупателей", — сообщил он.

Список производителей, продукция которых включена в программу компенсации, пополнили следующие компании:

  • ООО "ТДС Укрспецтехника" (Киевская обл.) — погрузчики;
  • ОДО "Дизельмаш — КГУ" (Николаевская обл.) — когенерационные установки;
  • ООО "Завод Кобзаренко" (Сумская обл.) — прицепы и полуприцепы разных модификаций и цистерны;
  • ОДО "Укрлифтсервис" (Киев) — лифты;
  • ООО "Черниговский автозавод" (Чернигов) — автобусы "Эталон".

Кроме того, в список добавлена продукция компаний, которые уже участвовали в программе: ООО "Завод Евроформат" (Киев) — пассажирские лифты разных модификаций и ООО "Велмаш-Украина" (Харьковская обл.) — прицепы.

Как принять участие в программе

Программа компенсации была запущена Кабинетом Министров 24 сентября 2024 года. Она предусматривает частичное возврат средств (15%) за покупку энергетического, колесного, строительного и специального оборудования.

Чтобы принять участие в программе, производители должны:

  • подать электронную заявку в Минэкономики,
  • предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы.

Покупателям, чтобы получить компенсацию необходимо:

  • оплатить технику и оборудование через уполномоченный банк;
  • подать в уполномоченный банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.

К программе уже присоединились такие банки, как Банк Восток, Скай Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Пиреус Банк, АКБ Львов, АБ Укргазбанк, Акцент-Банк, Радабанк, "МТБ Банк", "Банк Кредит Днепр", "Глобус", "АгропросперисБанк".

Заявки на компенсацию принимаются до 5 декабря для техники, приобретенной до 1 декабря этого года. Для техники, приобретенной после 1 декабря, компенсации будут начислены в следующем году.

Отметим, что после успешного перезапуска программы компенсации 25% стоимости отечественной сельхозтехники для украинских аграриев правительство решило аналогично стимулировать украинские строительные компании покупать технику у отечественных производителей. Кроме техники для строительства и восстановления в список также попали автобусы, лифты и прицепы.

Украинские машиностроительные предприятия достаточно высоко оценивают перспективы этой программы и рассчитывают на то, что этот инструмент позволит им существенно усилить позиции на внутреннем рынке.

Денег для программы в бюджете на следующий год пока нет

В Минэкономики рассказали, что реализация программы в этом и следующем году позволит нарастить долю отечественной техники и оборудования на внутреннем рынке до 5-10% и соответственно на 10% сократить импорт. При этом это позволит запустить производство до 100 новых видов техники, которую в Украине пока не выпускали.

Также в профильном министерстве ожидают, что реализация программы до конца следующего года позволит создать примерно тысячу новых рабочих мест и условия для технического переоснащения двух тысяч предприятий, привлекая дополнительные инвестиции в размере 300 млн гривен. Кроме этого, реализация программы в этом и следующем годах позволит дополнительно привлечь 1,5 млрд гривен дополнительных налогов в бюджет.

Большинство опрошенных экспертов и бизнеса также положительно воспринимают правительственную инициативу, однако отмечают, что будущее программы будет зависеть от возможности ее финансирования. В министерстве экономики по запросу Delo.ua сообщили, что по прогнозам областных государственных администраций только в 2024 году компенсации в объеме 15% стоимости техники и оборудования необходимо 1 млрд гривен.

Финансирование программы компенсации 15% на покупку украинской техники, как и финансирование покупки отечественной техники для аграриев, происходит в рамках экспериментальных проектов экономической платформы "Сделано в Украине". Но в проекте государственного бюджета на 2025 год финансирование этих проектов не предусмотрено. Поэтому Минэкономики еще в октябре инициировало внесение изменений в проект госбюджета для дополнительного выделения на эти нужды 1 млрд. гривен.

Хотя в проекте госбюджета на следующий год, который был проголосован 31 октября , пока не предусмотрены расходы на стимулирование отечественного машиностроения, не исключено, что такие изменения будут внесены во второе чтение. Или их внесут уже после принятия бюджета после очередного транша западной помощи.

Автор:
Татьяна Гойденко