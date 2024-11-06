П’ять українських виробників приєдналися до держпрограми компенсацій за покупку вітчизняної техніки та обладнання

Міністерство економіки України розширило перелік техніки та обладнання, за які покупці можуть отримати 15% компенсації. Держпрограму поповнили 50 новими видами продукції, яку виготовляють 7 українських підприємств.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, до програми долучилися п’ять нових виробників, які загалом запропонували до переліку 40 найменувань техніки та обладнання. Ще десять позицій додали до переліку два виробники, які долучилися до програми раніше.

"Отже, покупці мають доступ до майже 140 позицій від 14 українських виробників. Ми продовжуємо розгляд заявок і розширення вибору для покупців", — повідомив він.

Список виробників, продукція яких включена в програму компенсації, поповнили такі компанії:

ТОВ "ТДС Укрспецтехніка" (Київська обл.) — навантажувачі;

ТДВ "Дизельмаш – КГУ" (Миколаївська обл.) — когенераційні установки;

ТОВ "Завод Кобзаренка" (Сумська обл.) — причепи та напівпричепи різних модифікацій і цистерни;

ТДВ "Укрліфтсервіс" (Київ) — ліфти;

ТОВ "Чернігівський автозавод" (Чернігів) — автобуси "Еталон".

Крім того, до списку додано продукцію компаній, які вже брали участь у програмі: ТОВ "Завод Євроформат" (Київ) — пасажирські ліфти різних модифікацій і ТОВ "Велмаш-Україна" (Харківська обл.) — причепи.

Як взяти участь в програмі

Програма компенсації була запущена Кабінетом Міністрів 24 вересня 2024 року. Вона передбачає часткове повернення коштів (15%) за покупку енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання.

Щоб взяти участь у програмі, виробники мають:

подати електронну заявку до Мінекономіки,

надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.

Покупцям, щоб отримати компенсацію необхідно:

оплатити техніку та обладнання через уповноважений банк;

подати до уповноваженого банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.

До програми вже приєдналися такі банки, як "Банк Восток", "Скай Банк", "ПроКредит Банк", "ОТП Банк", "Піреус Банк, АКБ "Львів", АБ "Укргазбанк, "Акцент-Банк", "Радабанк", "МТБ Банк", "Банк Кредит Дніпро", "Глобус", "АгропросперісБанк".

Заявки на компенсацію приймаються до 5 грудня для техніки, придбаної до 1 грудня цього року. Для техніки, придбаної після 1 грудня, компенсації будуть нараховані наступного року.

Зазначимо, що після успішного перезапуску програми компенсації 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки для українських аграріїв уряд вирішив аналогічно стимулювати українські будівельні компанії купувати техніку у вітчизняних виробників. Крім техніки для будівництва та відновлення до переліку також потрапили автобуси, ліфти та причепи.

Українські машинобудівні підприємства досить високо оцінюють перспективи цієї програми, та розраховують на те, що цей інструмент дозволить їм суттєво посилити позиції на внутрішньому ринку.

Грошей для програми в бюджеті на наступний рік поки немає

В Мінекономіки розповіли, що реалізація програми в цьому та наступному році дозволить наростити частку вітчизняної техніки та обладнання на внутрішньому ринку до 5-10%, та відповідно на 10% скоротити імпорт. Разом з цим це дозволить запустити виробництво до 100 нових видів техніки, яку в Україні поки не випускали.

Також у профільному міністерстві очікують, що реалізація програми до кінця наступного року дозволить створити приблизно тисячу нових робочих місць, та умови для технічного переоснащення двох тисяч підприємств, залучивши додаткові інвестиції у розмірі 300 млн гривень. Крім цього реалізація програми в цьому та наступному роках дозволить додатково залучити 1,5 млрд гривень додаткових податків до бюджету.

Більшість опитаних експертів та бізнесу також позитивно сприймають урядову ініціативу, проте зауважують, що майбутнє програми залежатиме від можливості її фінансувати. В міністерстві економіки на запит Delo.ua повідомили, що за прогнозами обласних державних адміністрацій лише у 2024 році компенсації в обсязі 15 % вартості техніки та обладнання необхідно 1 млрд гривень.

Фінансування програми компенсації 15% на купівлю української техніки, як і фінансування купівлі вітчизняної техніки для аграріїв відбувається в рамках експерементальних проєктів економічної платформи “Зроблено в Україні”. Але в проєкті державного бюджету на 2025 рік фінансування цих проєктів не передбачено. Тому Мінекономіки ще в жовтні ініціювало внесення змін до проєкту держбюджету для додаткового виділення на ці потреби 1 млрд гривень.

Тож хоча в у проєкті держбюджету на наступний рік, що був проголосований 31 жовтня, поки не передбачені видатки на стимулювання вітчизняного машинобудування, не виключено, що такі зміни будуть внесені до другого читання. Або ж їх внесуть вже після ухвалення бюджету після чергового траншу західної допомоги.