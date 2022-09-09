Несплатоспроможним банком "Січ" зацікавилися п'ять інвесторів, зокрема "Укрпошта" - ЗМІ

У інвестиційному конкурсі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виведення з ринку несплатоспроможного банку "Січ" можуть взяти участь п'ять потенційних інвесторів. Про це повідомляє Forbes.ua.

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Серед них називається Акордбанк Данила Волинця, РВС Банк Олександра Стецюка і Руслана Демчака, Таскомбанк Сергія Тігіпка, "Укрпошта" та Київміськадміністрація. Остання, нагадаємо, напередодні офіційно заявила про наміри створити муніципальний банк столиці на базі банку "Січ".

При цьому зазначається, що двоє з потенційних інвесторів хочуть отримати лише частину активів та зобов’язань "Січі", щоб розширити свою клієнтську базу.

Однак, як вказує видання, саме КМДА має найбільші шанси перемогти у конкурсі інвесторів, оскільки пропонує забрати банк повністю.

Наразі банк має близько 1 мільярда гривень на кореспондентських рахунках та в державних облігаціях, будівлю головного офісу на столичному Подолі площею 2500 квадратних метрів, ліцензоване банківське програмне забезпечення, три десятки відділень, мережу терміналів в сервіс-центрах Міністерства внутрішніх справ.

Національний банк України визнав банк "Січ" неплатоспроможним 9 серпня через технічний дефолт – несплату щомісячних відсотків за кредитом рефінансування. Потрібна сума напередодні була на коррахунку банку в НБУ, проте на день сплати кошти перевели в інші банки, щоб уникнути списання. Після цього регулятор затребував спочатку сплату відсотків, а потім дострокове повернення всього кредиту, але банк цих вимог не виконав.

З 10 серпня ФГВ ввів у фінустанову тимчасову адміністрацію, а 16 серпня оголосив відкритий конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку. Інвестор може отримати активи і зобовʼязання банку, всі або частково. Строк подання заявок на допуск до участі у конкурсі закінчився 5 вересня, а от строк подання інвесторами самих конкурсних пропозицій спливе в кінці доби 12 вересня.

Банк "Січ" станом на початок червня посідав 28-е місце за активами серед 69 банків. Дві третини його активів становили цінні папери, головним чином ОВДП на 4,1 мільярда гривень. Рефінансування НБУ складало 50% зобов’язань, або 3,175 мільярда гривень. Половина отриманих в січні-травні доходів склали проценти за цінними паперами, як і рік тому, у мирний час. Прибуток банку за перші п'ять місяців 2022 року склав 4,7 мільйона гривень, також як рік тому.

Формальними власниками банку вважаються Олег Баланда (55,6%), Валерій Раздорожний (31%), Андрій Мельник (9,6%) та Олег Губанов (3,7%). Проте останні два з половиною року фінустанову контролював, на думку НБУ, колишній ліквідатор Родовід Банку Денис Горбуненко, якого учасники ринку пов’язують з Дмитром Фірташем. Натомість у Group DF, що належить Фірташу, зв’язок із банком "Січ" заперечують.