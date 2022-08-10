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У неплатоспроможний банк "Січ" ввели тимчасову адміністрацію
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив з 10 серпня тимчасову адміністрацію у банку "Січ", який Національний банк України напередодні визнав неплатоспроможним. Про це йдеться у повідомленні фонду.
Судячи з даних на його сайті, адміністрацію введено поки на один місяць, уповноваженою особою фонду визначено Вікторію Степанець, і вона вже приступила до виконання своїх повноважень у банку.
У ФГВ також нагадують, що зважаючи на те, що банк визнано неплатоспроможним після набрання чинності норми про повне відшкодування вкладів фізичним особам, усі вкладники отримають свої кошти у повному обсязі, включно з відсотками, нарахованими на день до початку виведення банку з ринку.
Загалом можлива сума гарантованого відшкодування вкладникам банку "Січ" на 1 серпня становила майже 1,3 мільярда гривень, з яких майже 49 мільйонів гривень – сума коштів фізосіб-підприємців.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про початок виплат фонд повідомить додатково. Зокрема, передбачено, що виплати за депозитними договорами, строк дії яких закінчився, та за поточними рахунками буде розпочато не пізніше, ніж на 20-й робочий день після віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
При цьому під час воєнного стану вкладники зможуть отримати відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів. Дистанційно це можуть зробити люди, що також є клієнтами ПриватБанку, Укргазбанку, банку "Південний" та ПУМБу.