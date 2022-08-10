У неплатоспроможний банк "Січ" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив з 10 серпня тимчасову адміністрацію у банку "Січ", який Національний банк України напередодні визнав неплатоспроможним. Про це йдеться у повідомленні фонду.

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Судячи з даних на його сайті, адміністрацію введено поки на один місяць, уповноваженою особою фонду визначено Вікторію Степанець, і вона вже приступила до виконання своїх повноважень у банку.

У ФГВ також нагадують, що зважаючи на те, що банк визнано неплатоспроможним після набрання чинності норми про повне відшкодування вкладів фізичним особам, усі вкладники отримають свої кошти у повному обсязі, включно з відсотками, нарахованими на день до початку виведення банку з ринку.

Загалом можлива сума гарантованого відшкодування вкладникам банку "Січ" на 1 серпня становила майже 1,3 мільярда гривень, з яких майже 49 мільйонів гривень – сума коштів фізосіб-підприємців.

Про початок виплат фонд повідомить додатково. Зокрема, передбачено, що виплати за депозитними договорами, строк дії яких закінчився, та за поточними рахунками буде розпочато не пізніше, ніж на 20-й робочий день після віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

При цьому під час воєнного стану вкладники зможуть отримати відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів. Дистанційно це можуть зробити люди, що також є клієнтами ПриватБанку, Укргазбанку, банку "Південний" та ПУМБу.