ФГВФО завершив ліквідацію банку "Золоті ворота": скільки грошей виплатили вкладникам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 8 серпня затвердив ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідації банку "Золоті ворота", через що виплата гарантованих сум відшкодування коштів його вкладникам була припинена.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відповідно, ліквідаційна процедура банку вважається завершеною. ФГВ також закрив накопичувальний рахунок банку, його реквізити більше не дійсні і платежі на них не приймаються.

Як ідеться у повідомленні фонду, в межах виплат гарантованого відшкодування вкладники отримали 240,3 мільйона гривень, що становить 99,7% від загальної нарахованої гарантованої суми відшкодування.

Водночас вимоги кредиторів до банку, які не були задоволені в результаті продажу активів банку під час його ліквідації, все одно вважаються погашеними.

Нагадаємо, що Національний банк України визнав харківський банк "Золоті ворота", що був пов'язаний з сім'єю колишнього нардепа, мера Харкова й голови Харківської ОДА Михайла Добкіна, неплатоспроможним ще у серпні 2014 року.

Частину його активів хотів купити банк "Стандарт", що зрештою і було погоджено, але самі "Золоті ворота" в грудні 2014 року НБУ вирішив все ж ліквідувати. Таким чином, виведення цієї фінустанови з ринку затягнулося на вісім років.

Зазначимо при цьому, що сам банк "Стандарт" вже у лютому 2015 року також був визнаний неплатоспроможним, а у наступні роки опинився в центрі розслідувань, які, як і його ліквидація, тривають досі. Зокрема, в липні 2022 року поліція повідомила колишньому голові правління "Стандарту" про підозру у розтраті 476 мільйонів гривень.