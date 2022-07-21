Екскерівнику банку "Стандарт" повідомили про підозру в розтраті 476 млн гривень

Поліція 21 липня повідомила колишньому голові правління банку про підозру у розтраті його коштів в особливо великих розмірах. Як повідомляє пресслужба Нацполіції, чоловіку інкримінують частину 5 статті 27 та частину 5 статті 191 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Вказано, що ексголова правління та заступник голови спостережної ради у 2013-2015 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, здійснили розтрату коштів банківської установи на суму понад 476 мільйона гривень.

Виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.

При цьому стосовно заступника голови спостережної ради банку поліція провела спеціальне розслідування (тобто за фізичної відсутності фігуранта). У березні 2022 року обвинувальний акт щодо нього було направлено до суду.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Органи влади у своїх повідомленнях щодо цієї справи не називають банк прямо, проте виходячи з викладеної фабули та наявних в мережі рішень судів, є очевидним, що мова йде про банк "Стандарт".

Зазначимо також, що раніше справа стосувалася саме голови його спостережної ради, який також залишив Україну, був оголошений у міжнародний розшук та щодо якого велося, відповідно, спеціально розслідування. При цьому про передачу справи проти нього до суду повідомлялося на початку вересня 2021 року.

Нагадаємо, що сам банк "Стандарт" був визнаний неплатоспроможним в лютому 2015 року. До середини червня того року в фінустанові діяла тимчасова адміністрація, поки Національний банк України не вирішив його ліквідувати. Однак за минулі сім років фінустанова так і не була остаточно ліквідована досі.