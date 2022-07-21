Экс-главе банка "Стандарт" сообщили о подозрении в растрате 476 млн гривен

Полиция 21 июля сообщила бывшему председателю правления банка о подозрении в растрате его средств в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, мужчине инкриминируют часть 5 статьи 27 и часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Указано, что экс-председатель правления и заместитель председателя наблюдательного совета в 2013-2015 годах, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, растратили средства банковского учреждения на сумму свыше 476 миллионов гривен.

Вывод активов банка происходил через заключение ряда договоров с фиктивными предприятиями и перерасчет средств на подконтрольных им юридических лиц.

При этом в отношении заместителя председателя наблюдательного совета банка полиция провела специальное расследование (то есть при физическом отсутствии фигуранта). В марте 2022 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Органы власти в своих сообщениях по этому делу не называют банк прямо, однако исходя из изложенной фабулы и имеющихся в сети решений судов, очевидно, что речь идет о банке "Стандарт".

Отметим также, что ранее дело касалось именно председателя его наблюдательного совета, который также покинул Украину, был объявлен в международный розыск и в отношении которого велось специально расследование. При этом о передаче дела против него в суд сообщалось в начале сентября 2021 года

Напомним, что сам банк "Стандарт" был признан неплатежеспособным в феврале 2015 года. До середины июня того года в финучреждении действовала временная администрация, пока Национальный банк Украины не решил его ликвидировать. Однако за прошедшие семь лет финучреждение так и не было окончательно ликвидировано до сих пор.