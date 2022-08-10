ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Золотые ворота": сколько денег выплатили вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 августа утвердил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидации банка "Золотые ворота", в результате чего выплата гарантированных сумм возмещения средств его вкладчикам была прекращена.

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Соответственно, ликвидационная процедура банка отныне считается завершенной. ФГО также закрыл накопительный счет банка, его реквизиты больше не действительны и платежи на них не принимаются.

Как говорится в сообщении фонда, в рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики получили 240,3 миллиона гривен, что составляет 99,7% от общей начисленной гарантированной суммы возмещения.

В то же время требования кредиторов к банку, не удовлетворенные в результате продажи активов банка во время его ликвидации, все равно считаются погашенными.

Напомним, что Национальный банк Украины признал харьковский банк "Золотые ворота", который был связан с семьей бывшего нардепа, мэра Харькова и главы Харковской ОГА Михаила Добкина, неплатежеспособным еще в августе 2014 года.

Часть его активов хотел купить банк "Стандарт", что в конце концов и было согласовано, но сами "Золотые ворота" в декабре 2014 года НБУ решил все же ликвидировать. Таким образом, вывод этого финучреждения с рынка затянулся на восемь лет.

Отметим при этом, что сам банк "Стандарт" уже в феврале 2015 также был признан неплатежеспособным, а в последующие годы оказался в центре расследований, которые, как и его ликвидация, продолжаются до сих пор. В частности, в июле 2022 года полиция сообщила бывшему председателю правления "Стандарта" о подозрении в растрате 476 миллионов гривен.