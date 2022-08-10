В неплатежеспособный банк "Сич" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел с 10 августа временную администрацию в банке "Сич", который Национальный банк Украины накануне признал неплатежеспособным. Об этом говорится в сообщении фонда.

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Судя по данным на его сайте, администрация введена пока на один месяц, уполномоченным лицом фонда определена Виктория Степанец, и она уже приступила к выполнению своих полномочий в банке.

В ФГВ также напоминают, что ввиду того, что банк был признан неплатежеспособным после вступления в силу нормы о полном возмещении вкладов физическим лицам, все вкладчики получат свои средства в полном объеме, включая проценты, начисленные на день до начала вывода банка с рынка.

В целом возможная сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка "Сич" на 1 августа составила почти 1,3 миллиарда гривен, из которых почти 49 миллионов гривен - сумма средств физлиц-предпринимателей.

О начале выплат фонд уведомит дополнительно. В частности, предусмотрено, что выплаты по депозитным договорам, срок действия которых истек, и по текущим счетам будут начаты не позднее, чем на 20-й рабочий день после отнесения банка к категории неплатежеспособных.

При этом во время военного положения вкладчики смогут получить возмещение удаленно, не посещая отделения банков-агентов. Дистанционно это могут сделать люди, также являющиеся клиентами ПриватБанка, Укргазбанка, банка "Пивденный" и ПУМБа.