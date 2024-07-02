"Укрпочта" создаст собственный банк: МВФ дал разрешение

Украина согласовала с МВФ создание специальных банков, которые будут предоставлять быстрый доступ к финансовым услугам на базе имеющейся почтовой инфраструктуры, прежде всего, в прифронтовых районах.

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Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике, текст которого обнародован на сайте МВФ, передает Liga.net.

МВФ согласился на создание почтового банка

Отмечается, что украинское правительство должно разработать законопроект о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности, направленной на быстрый доступ к финансовым услугам на базе имеющейся почтовой инфраструктуры, в первую очередь в районах, испытывающих влияние войны.

Соответствующее обязательство власти Украины должны выполнить до конца июля 2024 года.

"Подготовка к концу июля 2024 года проекту закона о новой специализированной и ограниченной банковской лицензированной деятельности, направленной на быстрое решение растущих проблем финансовой доступности, используя имеющуюся инфраструктуру, такую как почтовая сеть", – говорится в тексте меморандума.

В нем уточняется, что эти специализированные банки будут подпадать под действие закона о банках и банковской деятельности. Они будут участвовать в украинской схеме страхования депозитов, но будут строгие условия лимитов, которые накладываются на операции по кредитованию и финансированию.

"Укрпочта" хотела приобрести "Альпари банк"

"Укрпочта" добивается от Нацбанка получения банковской лицензии более десяти лет и получает отказ еще с тех пор, когда главой НБУ был Владимир Стельмах.

Чиновники всегда опасались, что почтовое предприятие с огромной сетью отделений выигрывает конкуренцию у государственного Ощадбанка. Поэтому НБУ не давал почтовому предприятию банковскую лицензию. И оно решило купить готовый банк вместо открытия своего собственного с нуля.

О том, что "Укрпочта" договорилась о покупке самого маленького в Украине по размерам активов "Альпари банка" за 260 миллионов гривен, стало известно еще в ноябре 2021 года.

В июне 2022 года Антимонопольный комитет Украины предоставил "Укрпочте" разрешение на его приобретение.

Однако из-за того, что "Укрпочта" и Мининфраструктуры так и "не устранили все недостатки в документах", на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал это соглашение и вернул обратно "Укрпочте" пакет документов на покупку "Альпари" без принятия решений 29 мая 2023 года, сообщала "Экономическая правда".

А уже 27 июня 2024 года НБУ отозвал банковскую лицензию в АО "Альпари банк" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.

Также в середине декабря 2023 года гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил о сохранении заинтересованности в передаче ей акций PINbank, перешедшего в собственность государства в рамках исполнения санкций. Но тогда против этого выступал Нацбанк.