"Укрпошта" створить власний банк: МВФ надав дозвіл

Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які надаватимуть швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, насамперед у прифронтових районах.

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Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику, текст якого оприлюднено на сайті МВФ, передає Liga.net.

МВФ погодився на створення поштового банку

Зазначається, що український уряд має розробити законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, спрямовану на швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, найперше в районах, які відчувають вплив війни.

Відповідне зобов'язання влада України має виконати до кінця липня 2024 року.

"Підготовка до кінця липня 2024 року проєкту закону про нову спеціалізовану та обмежену банківську ліцензовану діяльність, спрямовану на швидке розв'язання проблем фінансової доступності, що зростають, використовуючи наявну інфраструктуру, таку як поштова мережа", – йдеться у тексті меморандуму.

У ньому уточнюється, що ці спеціалізовані банки підпадатимуть під дію закону про банки та банківську діяльність. Вони братимуть участь в українській схемі страхування депозитів і матимуть суворі умови лімітів, що накладаються на операції з кредитування та фінансування.

"Укрпошта" хотіла придбати "Альпарі банк"

"Укрпошта" домагається у Нацбанку отримання банківської ліцензії понад десять років і отримує відмови ще з тих часів, коли головою НБУ був Володимир Стельмах.

Чиновники завжди побоювалися, що поштове підприємство з величезною мережею відділень виграє конкуренцію у державного Ощадбанку. Тому НБУ не давав поштовому підприємству банківську ліцензію. І воно вирішило купити готовий банк замість відкриття свого власного з нуля.

Про те, що "Укрпошта" домовилася про покупку найменшого в Україні за розмірами активів "Альпарі банку" за 260 мільйонів гривень, стало відомо ще в листопаді 2021 року.

У червні 2022 року Антимонопольний комітет України надав "Укрпошті" дозвіл на його придбання.

Однак через те, що "Укрпошта" та Мінінфраструктури так і "не усунули всіх недоліків у документах", на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю "Альпарі" без прийняття рішень 29 травня 2023 року, повідомляла "Економічна правда".

А вже 27 червня 2024 року НБУ відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі банк" та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.

Також у середині грудня 2023 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про збереження зацікавленості у переданні їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в межах виконання санкцій. Але тоді проти цього виступав Нацбанк.