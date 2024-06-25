В Україні з’явиться ще один державний банк

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 25 червня, підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, зокрема АТ "Мотор-Банк".

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Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що в дохід держави стягнуто активи Богуслаєва, а саме:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмін.будівлі);

майнові права на торговельні марки (8) та майнові права на патенти на промислові зразки (2);

корпоративні права (51% ТОВ "Золота Айстра", 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 100% ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% ТОВ "Вертольоти МСБ", 100% АТ "Мотор-Банк", 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI");

336 одиниць вогнепальної зброї;

грошові кошти на загальну суму 12 593 тис. дол США, 236 тис. євро, 3 206 тис. рос. руб, 105 526 тис. грн (в загальному еквіваленті близько 615 млн. грн).

Як повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих, в Україні тепер на один державний банк стане більше, адже держава отримає 100% АТ "Мотор-Банк".

Зауважимо, наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та PIN банк.

Раніше повідомлялося, що НБУ анулював ліцензії страхових компаній та інших небанківських фінансових установ,які пов’язані з колишнім президентом "Мотор-Січі" В'ячеславом Богуслаєвим.

Нагадаємо, 22 січня Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом, в якому пропонує конфіскувати майно Богуслаєва.

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва, якому СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).

Тоді ж у Богуслаєва виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Також було встановлено, що у квітні 2022 року він навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва.