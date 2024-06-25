В Украине появится еще один государственный банк

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 25 июня, подтвердила решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, в частности, АО "Мотор-Банк".

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что в доход государства взысканы активы Богуслаева, а именно:

14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, рыб состояние "Коса Обеточная", админ. здания);

имущественные права на торговые марки (8) и имущественные права на патенты на промышленные образцы (2);

корпоративные права (51% ООО "Золотая Астра", 90,1% ОДО "СК "Мотор-Гарант", 100% ООО "Винницкий авиационный завод", 100% ООО "Вертолеты МСБ", 100% АО "Мотор-Банк", 16,7% ЧП "Азов Трейд-ХХI");

336 единиц огнестрельного оружия;

денежные средства на общую сумму 12 593 тыс. долл. США, 236 тыс. евро, 3 206 тыс. рус. руб, 105526 тыс. грн (в общем эквиваленте около 615 млн. грн).

Как сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых, в Украине теперь одним государственным банком станет больше, ведь государство получит 100% АО "Мотор-Банк".

Отметим, сейчас в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и PIN банк.

Ранее сообщалось, что НБУ аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с бывшим президентом "Мотор-Сичи" Вячеславом Богуслаевым.

Напомним, 22 января Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском, в котором предлагает конфисковать имущество Богуслаева.

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева, которому СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору).

Тогда же у Богуслаева обнаружили и русское гражданство, которое у него было еще с 2000 года.

Также было установлено, что в апреле 2022 года он намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.