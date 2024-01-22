Минюст планирует отобрать активы у арестованного экспрезидента "Мотор сечи" Богуслаева

22 января Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском, в котором предлагает конфисковать имущество бывшего директора "Мотор сечи" Вячеслава Богуслаева и экстоп-менеджера Петра Кононенко.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно требованию Минюста, конфискация должна состояться в результате наложения санкций на Богуслаева и Кононенко согласно пункту 1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Минюст предлагает конфисковать жилые и нежилые помещения, земельные участки (более 30 единиц недвижимого имущества) , а также корпоративные права более 10 компаний. Среди этих компаний – ОДО СК "Мотор-Гарант", ООО "Винницкий авиационный завод", ООО "Вертолеты МСБ", доли в ООО "Жекон", а также права на торговые марки, патенты на промышленные образцы и значительное количество огнестрельного оружия.

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева и Дзюбу, которым СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору).

Тогда же у Богуслаева обнаружили и русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

Также было установлено, что в апреле 2022 года эксчельник Мотор Сичи. намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия Олега Дзюбы. Общая сумма арестованных активов составляет около 1 миллиарда гривен

14 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Богуслаеву в виде содержания под стражей до 11 февраля. Тогда судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за того, что звучала информация, содержащая государственную тайну – сведения о госзаказе оборонного комплекса. Тем не менее, оглашение решения было открытым.