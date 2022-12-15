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Суд продлил арест Богуслаева до февраля
Шевченковский районный суд Киева 14 декабря продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экспрезиденту "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву до 11 февраля.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что по ходатайству прокуратуры судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за того, что звучала информация, содержащая государственную тайну. В частности, речь идет о сведениях по госзаказу оборонного комплекса. Объявление решение было открытым.
Адвокат Богуслаева Руслан Волынец сообщил, что решение об обжаловании будет приниматься после получения полного решения суда.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"За два месяца и из тех документов, которые на сегодняшний день предоставлены в суд, никаких, подтверждающих фактов продажи товаров из тех стран, в которые продавала "Мотор Сич", и что именно тот товар попал в Россию, в материалах дела нет", – заявил Волынец.
Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.
При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, как это было в случае с народным депутатом Виктором Медведчуком.