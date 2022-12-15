Суд продлил арест Богуслаева до февраля

Шевченковский районный суд Киева 14 декабря продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экспрезиденту "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву до 11 февраля.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что по ходатайству прокуратуры судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за того, что звучала информация, содержащая государственную тайну. В частности, речь идет о сведениях по госзаказу оборонного комплекса. Объявление решение было открытым.

Адвокат Богуслаева Руслан Волынец сообщил, что решение об обжаловании будет приниматься после получения полного решения суда.

"За два месяца и из тех документов, которые на сегодняшний день предоставлены в суд, никаких, подтверждающих фактов продажи товаров из тех стран, в которые продавала "Мотор Сич", и что именно тот товар попал в Россию, в материалах дела нет", – заявил Волынец.

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, как это было в случае с народным депутатом Виктором Медведчуком.