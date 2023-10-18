Арестованы активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева более чем на 12 млрд грн: ему грозит 15 лет тюрьмы

Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд в гривневом эквиваленте.

"Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей", - отмечают в СБУ.

В ведомстве напоминают, что оба злоумышленника были задержаны правоохранителями в октябре 2022 года.

"По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщают в ведомстве, чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок РФ.

"Получившуюся продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину", - отметили в СБУ.

Также установлено, что в апреле 2022 года эксочельщик Мотор Сичи намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для этого экс-глава предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экс-президента Мотор Сичи по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

При этом его подчиненный – глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия – обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Как отмечают в СБУ, злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отметим, ранее сообщалось, что украинская "Мотор Сич" продавала находившиеся под санкциями США и ЕС иранским предприятиям авиационные двигатели. Среди таких компаний была и Design and Manufacturing of Aeroengines, которая, по данным НАПК, причастна к разработке и производству беспилотника Shahed-171.

Кроме того, "Схемы" сообщали, что Богуслаев, четырежды избиравшийся депутатом Верховной Рады, еще с 2000 года имеет российское гражданство .