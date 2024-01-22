Мін’юст планує відібрати активи у заарештованого експрезидента "Мотор січі" Богуслаєва

22 січня Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом, в якому пропонує конфіскувати майно колишнього директора "Мотор січі" Вячеслава Богуслаєва та екстопменеджера Петра Кононенка.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з вимогою Мін’юсту, конфіскація має відбутися внаслідок накладення санкцій на Богуслаєва та Кононенка згідно з пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції".

Мін'юст пропонує конфіскувати житлові та нежитлові приміщення, земельні ділянки (понад 30 одиниць нерухомого майна), а також корпоративні права більше ніж 10 компаній. Серед цих компаній - ТДВ СК "Мотор-Гарант", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", частки в ТОВ "Жекон", а також права на торгові марки, патенти на промислові зразки та значну кількість вогнепальної зброї.

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва та Дзюбу, яким СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).

Тоді ж у Богуслаєва виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Також було встановлено, що у квітні 2022 року ексочільник Мотор Січі навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" (Запоріжжя) Вячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього ж підприємства Олега Дзюби. Загальна сума арештованих активів становить майже 1 мільярд гривень

14 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Богуслаєву у вигляді тримання під вартою до 11 лютого. Тоді судове засідання проходило у закритому режимі через те, що звучала інформація, яка містить державну таємницю - відомості щодо держзамовлення оборонного комплексу. Проте, оголошення рішення було відкритим.