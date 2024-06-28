В Україні стало на один банк менше: НБУ закрив банк, який хотіла купити "Укрпошта"

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі банк" та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення правління Нацбанку ухвалило 27 червня 2024 року.

Регулятор нагадує, що 12 грудня 2023 року єдиний акціонер АТ "Альпарі банк" ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 14 травня 2024 року АТ "Альпарі банк" завершив здійснення банківської діяльності.

АТ "Альпарі банк" – дев’ятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Раніше Національний банк у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії в ПАТ “Вернум банк”, ПАТ “БМ Банк”, ПАТ “ДіВі Банк”, ПАТ “КБ “Фінансовий партнер”, ПАТ “Апекс-Банк”, ПАТ “Промислово-фінансовий банк”, ПАТ “Кредит Оптима Банк” та ПАТ “Розрахунковий центр”.

У регуляторі зауважують, що процедура припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи здійснюється відповідно до Закону України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків”.

"Для припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи банк погоджує з Національним банком план припинення та повністю виконує зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності у встановлений строк", - пояснюють в НБУ.

Що відомо про Альпарі банк?

"Альпарі банк" є найменшим банком в Україні, станом на 2021 рік мав лише одне відділення. На 1 січня 2024 року обсяг чистих активів банку становив лише 193,4 мільйони гривень, що складає 0,007% від загальних активів банківської системи країни.

Кількість вкладників банку становила 6176 осіб, а сума вкладів дорівнювала 679 мільйонів гривень. За результатами 2023 року банк зазнав збитків на суму 6 мільйонів гривень.

Усі акції банку належать Бахтарі Хедаятоллаху, громадянину України, який проживає в ОАЕ.

У 2018 році наглядову раду фінустанови очолив колишній президент України, ексглава Нацбанку та уряду Віктор Ющенко (він змінив на цій посаді економіста та політика Володимира Ланового).Але великих проривів у роботі "Альпарі банку" не сталося. В результаті Ющенко залишив цей банк за день до початку великої війни, 23 лютого 2022 року.

Закриття "Альпарі банку" банкіри називають мирним, оскільки ще до здачі ліцензії він встиг розрахуватися з усіма вкладниками — юридичними та фізособами. Фонду гарантування вкладів фізосіб не доведеться робити жодних виплат. У звітності зафіксовано нулі за депозитними портфелями населення та бізнесу, а також загальні активи на 178,1 млн грн та збиток у 3,8 млн грн станом на 1 травня 2024 року.

"Альпарі банк" збиралася купити "Укрпошта"

"Укрпошта" домагається у Нацбанку отримання банківської ліцензії понад десять років і отримує відмови ще з тих часів, коли головою НБУ був Володимир Стельмах. Чиновники завжди побоювалися, що поштове підприємство з величезною мережею відділень виграє конкуренцію у державного Ощадбанку. Тому НБУ не давав поштовому підприємству банківську ліцензію. І воно вирішило купити готовий банк замість відкриття свого власного з нуля

Про те, що "Укрпошта" домовилася про покупку найменшого в Україні за розмірами активів "Альпарі банку" за 260 мільйонів гривень, стало відомо ще в листопаді 2021 року.

У червні 2022 року Антимонопольний комітет України надав "Укрпошті" дозвіл на його придбання.

Однак через те, що "Укрпошта" та Мінінфраструктури так і "не усунули всіх недоліків у документах", на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю "Альпарі" без прийняття рішень 29 травня 2023 року, повідомляла "Економічна правда".