ПриватБанк підтвердив звільнення голови правління: вже шукають заміну

Голова правління найбільшого в Україні державного ПриватБанку Герхард Бьош залишить посаду після трьох років роботи. Наглядова рада фінустанови вже розпочала процес відбору нового голови правління.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Наглядова рада ПриватБанку розпочинає процес відбору на посаду голови правління. Цей крок ґрунтується на вивченні та аналізі поточної ситуації в Україні, а також баченні і потребах для подальшого розвитку ПриватБанку. Цей процес відповідає внутрішнім процедурам банку", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють кадрові зміни

У пресслужбі фінустанови зауважують, що у світлі необхідності подальшої реалізації стратегії банку, забезпечення високої ефективності та безперервності бізнесу команда правління та його склад відіграють критично важливу роль у формуванні конкурентоспроможності та створення можливостей для надійного зростання найбільшого державного банку.

"Герхард Бьош, голова правління протягом останніх 3 років, демонструючи неймовірну самовідданість і стійкість, досягнув надзвичайних результатів у бізнесі в дуже нестабільному та складному середовищі, з рекордно високими прибутками, що дозволило повернути державі понад 155 млрд грн, інвестованих під час націоналізації банку. Під його керівництвом у найскладніші для України роки банк розширив базу як фізичних, так і бізнес-клієнтів і значно зміцнив позиції лідера на ринку", - наголошують в фінустанові.

Там додають, що з метою забезпечення безперервності діяльності банку, створення міцного підґрунтя для ефективної роботи, Наглядова рада розглянула можливість обрання нового голови правління на конкурсній основі.

Повідомляється, що Герхард Бьош продовжуватиме виконувати свої обов’язки повною мірою до переходу повноважень до нового голови правління.

Нагадаємо, наглядова рада ПриватБанку обрала Герхарда Бьоша головою правління банку у травні 2021 року.

Звільнення Герхарда Бьоша

Про те, що Наглядова рада ПриватБанку планує змінити голову правління банку, 26 червня повідомили ЗМІ.

Як писала "Економічна правда", неофіційно причиною відставки у банку називають невідповідність завдань, які ставилися Бьошу, фактичній реальності.

Зокрема, коли його обирали на посаду голови правління найбільшого українського банку, то серед завдань озвучували підготовку до приватизації. Водночас в умовах війни, цей процес поставили на паузу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com