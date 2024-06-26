Наглядова рада звільнила голову правління ПриватБанку: у чому причина

Наглядова рада ПриватБанку планує змінити голову правління банку. З 2021 року цю посаду обіймав Герхард Бьош.

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Про це пише РБК-Україна.

Зазначається, що після трьох років на чолі ПриватБанку Герхард Бьош піде з посади. Нового голову правління банку оберуть на конкурсній основі.

Бьош виконуватиме обов'язки керівника ПриватБанку до моменту обрання нового голови правління та завершення усіх пов'язаних з цим процедур.

Причина відставки

Як пише "Економічна правда", неофіційно причиною відставки у банку називають невідповідність завдань, які ставилися Бьошу, фактичній реальності.

Зокрема, коли його обирали на посаду голови правління найбільшого українського банку, то серед завдань озвучували підготовку до приватизації. Водночас в умовах війни, цей процес поставили на паузу.

Нагадаємо, наглядова рада ПриватБанку обрала Герхарда Бьоша головою правління банку у травні 2021 року.

Про Герхада Бьоша

Герхард Бьош закінчив Віденський університет, отримавши ступінь магістра соціально-економічних наук. У період з 1993 по 2004 рік він працював на керівних посадах у різних банках, а у 2004-2006 роках перебував на посад керівника департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

У березні 2006 року Бьош отримав посаду заступника голови правління Райффайзен Центральбанку. З листопада 2010 року він був першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.