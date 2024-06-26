Наблюдательный совет уволил председателя правления ПриватБанка: в чем причина

Наблюдательный совет ПриватБанка планирует сменить председателя правления банка. С 2021 года этот пост занимал Герхард Беш.

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Об этом пишет РБК-Украина.

Отмечается, что после трех лет во главе ПриватБанка Герхард Беш уйдет с должности. Нового председателя правления банка выберут на конкурсной основе.

Беш будет выполнять обязанности руководителя ПриватБанка до момента избрания нового председателя правления и завершения всех связанных с этим процедур.

Причина отставки

Как пишет " Экономическая правда", неофициально причиной отставки в банке называют несоответствие ставившихся Бёшу задач фактической реальности.

В частности, когда его избирали на должность председателя правления крупнейшего украинского банка, среди задач озвучивали подготовку к приватизации. В то же время в условиях войны этот процесс поставили на паузу.

Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка избрал Герхарда Беша главой правления банка в мае 2021 года.

О Герхаде Бёше

Герхард Беш окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук. В период с 1993 по 2004 год он работал на руководящих должностях в разных банках, а в 2004-2006 годах занимал должность руководителя департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

В марте 2006 года Беш получил должность заместителя председателя правления Райффайзен банка. С ноября 2010 года он был первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.