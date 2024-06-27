ПриватБанк подтвердил увольнение председателя правления: уже ищут замену

Председатель правления крупнейшего государственного ПриватБанка Герхард Беш покинет пост после трех лет работы. Наблюдательный совет финучреждения уже начал процесс отбора нового председателя правления.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Наблюдательный совет ПриватБанка начинает процесс отбора на должность председателя правления. Этот шаг основывается на изучении и анализе текущей ситуации в Украине, а также видении и потребностях для дальнейшего развития ПриватБанка. Этот процесс отвечает внутренним процедурам банка", - говорится в сообщении.

Как объясняют кадровые изменения

В пресс-службе финучреждения отмечают, что в свете необходимости дальнейшей реализации стратегии банка, обеспечения высокой эффективности и непрерывности бизнеса команда правления и его состав играют критически важную роль в формировании конкурентоспособности и создании возможностей для надежного роста крупнейшего государственного банка.

"Герхард Беш, председатель правления за последние 3 года, демонстрируя невероятную самоотверженность и устойчивость, достиг чрезвычайных результатов в бизнесе в очень нестабильной и сложной среде, с рекордно высокими доходами, что позволило вернуть государству более 155 млрд грн, инвестированных во время национализации банка. его руководством в самые сложные для Украины годы банк расширил базу как физических, так и бизнес-клиентов и значительно укрепил позиции лидера на рынке", - отмечают в финучреждении.

Там добавляют, что с целью обеспечения непрерывности деятельности банка, создания прочной основы для эффективной работы Наблюдательный совет рассмотрел возможность избрания нового председателя правления на конкурсной основе.

Сообщается, что Герхард Беш будет продолжать выполнять свои обязанности в полной мере до перехода полномочий к новому председателю правления.

Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка избрал Герхарда Беша главой правления банка в мае 2021 года.

Увольнение Герхарда Бёша

О том, что Набсовет ПриватБанка планирует сменить председателя правления банка, 26 июня сообщили СМИ.

Как писала "Экономическая правда", неофициально причиной отставки в банке называют несоответствие ставившихся Бёшу задач фактической реальности.

В частности, когда его избирали на должность председателя правления крупнейшего украинского банка, среди задач озвучивали подготовку к приватизации. В то же время в условиях войны этот процесс поставили на паузу.

Источник фото: ua.depositphotos.com