Три страхові компанії розпочали вихід з українського ринку

Національний банк України надав дозвіл на вихід з ринку трьом страховим компаніям шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу таких страховиків.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що дозвіл надано ПрАТ "СК "Раритет", ПрАТ "СК "Соверен" та ТДВ "СТ "Авеста Страхування".

Такі рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 14 червня.

Повідомляється, що після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля страховики зобов’язані звернутися до Національного банку з заявами про анулювання ліцензій на здійснення страхової діяльності.

Рішення про вихід СК "Раритет" з ринку та затвердження Плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля були ухвалені на загальних зборах акціонерів зазначеного страховика (протокол від 27 травня).

Відповідно до поданої СК "Раритет" звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався в більшості за рахунок платежів з медичного страхування – 87%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 37,571 млн грн, сформовані страхові резерви – 3,675 млн грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 6,9 млн грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,1%.

Рішення про вихід з ринку та затвердження Плану виходу з ринку СК "Соверен" шляхом виконання страхового портфеля були ухвалені на позачергових загальних зборах акціонерів зазначеної компанії (протокол від 24 травня). Відповідно до звітності СК за 2023 рік страховий портфель компанії формувався в основному за рахунок платежів зі страхування наземного транспорту (99,6%). Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 4,218 млн грн, сформовані страхові резерви – 1,651 млн грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 1,783 млн грн. Частка компанії становить 0,01%.

Рішення про вихід з ринку та затвердження Плану виходу з ринку СТ "Авеста Страхування" шляхом виконання страхового портфеля були ухвалені на позачергових загальних зборах акціонерів зазначеної компанії (протокол від 21 травня). Відповідно до звітності СК за 2023 рік у портфелі превалює страхування майна (частка від сукупних страхових премій становить понад 67%) та медичне страхування (частка майже 16,1%). Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 138,463 млн грн, сформовані страхові резерви – 38,658 млн грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 7,694 млн грн. Частка компанії становить 0,3%.

Нагадаємо, в кінці квітня Національний банк ухвалив рішення анулювати страховику "Гамайун" усі ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури. А в середині травня НБУ анулював всі ліцензії страховику і призначив тимчасову адміністрацію в СК "Саламандра".

Також Національний банк України вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".

За даними НБУ, кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною і становила 63.