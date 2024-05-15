НБУ анулював всі ліцензії страховику і призначив тимчасову адміністрацію

Національний банк України ухвалив рішення про застосування до ПрАТ "Страхова Компанія "Саламандра" (ЄДРПОУ 21870998) (далі – ПРАТ "СК "Саламандра") заходу впливу у вигляді анулювання ліцензій.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що Національний банк у жовтні – грудні 2023 року здійснив планову інспекційну перевірку зазначеної страхової компанії.

"За результатами інспектування встановлено факт здійснення ПрАТ "СК "Саламандра" ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів та страхувальників, а саме формування страхових резервів у недостатньому розмірі (більше ніж на 10% від їх достатнього розміру, визначеного законодавством України) тричі протягом календарного року", - йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначене рішення НБУ ухвалив відповідно до вимог пункту 8 частини першої статті 381 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", що діяв на момент вчинення порушення, зважаючи на встановлений факт здійснення ризикової діяльності за ознаками, зазначеними в пункті 6 розділу II Положення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2022 року № 247, у редакції, чинній на час вчинення порушення. Аналогічна підстава для ухвалення рішення про анулювання ліцензії страховика визначена пунктом 5 частини другої статті 123 Закону України "Про страхування".

Рішення про застосування заходу впливу набрало чинності 14 травня 2024 року.

Також на виконання вимог статей 57, 66 Закону України "Про страхування" у зв’язку із встановленням факту наявності у ПрАТ "СК "Саламандра" зобов’язань за договорами страхування (перестрахування, співстрахування), одночасно з ухваленням рішення про анулювання страховику ліцензій Національний банк України 14 травня 2024 року ухвалив рішення про призначення тимчасової адміністрації в ПРАТ "СК "Саламандра" та відсторонення органів управління ПрАТ "СК "Саламандра" від управління компанією.

Після ухвалення цього рішення тимчасовий адміністратор має негайно приступити до виконання своїх обов’язків відповідно до статей 57–60 Закону України "Про страхування".

Нагадаємо, в кінці квітня Національний банк ухвалив рішення анулювати страховику "Гамайун" усі ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури.

Також Національний банк України вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".

НБУ планує оновити вимоги до страховиків

Національний банк України розробив і виносить на публічне обговорення документ, що встановлює критерії для страхових компаній-нерезидентів, які бажають провадити страхову діяльність в Україні.

Цей документ був створений для того, аби втілити в життя вимоги закону України "Про страхування". Він передбачає, що фінустанова:

Матиме рейтинг фінансової надійності (стабільності) на рівні не нижче за інвестиційний, присвоєний міжнародною рейтинговою агенцією. Це "В+" (A.M. Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Велика Британія).

Займатиметься перестрахувальною діяльністю без необхідності відповідати зазначеним критеріям рейтингу, якщо компанія відповідає певним вимогам закону про страхування та має не менше трьох років досвіду в сфері страхування (перестрахування).

Додамо, що 16 лютого НБУ впровадив додаткові вимоги до діяльності страховиків, кредитних спілок, а також надавачів фінансових послуг, які торгують готівковою валютою. Зокрема, для страховиків установлюються додаткові обмеження на окремі види прийнятних активів, що враховуються для виконання нормативів.