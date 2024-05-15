Скільки компаній в Україні страхують від воєнних ризиків

Українських страховиків, які пропонують захист від воєнних ризиків, стає дедалі більше, і їхня кількість вимірюється обсягом майже всього активного ринку страхування, а це приблизно до 50 компаній.

Про це повідомив генеральний директор Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Денис Ястреб, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, переважна кількість страховиків пропонують у тому чи іншому варіанті страхування від воєнних ризиків. Деякі з них розробили окремі "воєнні" договори. Дехто розширив межі наявних умов або виключив стандартні "воєнні" підстави для відмови, і тоді можна укласти додатковий договір до наявного договору страхування.

Також є й такі страховики, які включили страхування воєнних ризиків у стандартні базові набори ризиків.

Як повідомив Ястреб, застрахувати від воєнних ризиків можна авто і нерухомість, здоров'я і життя, виробництво і бізнес. Страхування також залежить від умов кожного страховика. Зазвичай страховий захист обмежений наближенням до зони активних бойових дій, окремими знаряддями війни, діяльністю застрахованої особи.

Щодо розміру відшкодування, то умови страхування та страхові суми (тобто максимальна сума, яку може отримати страхувальник), визначаються кожним страховиком окремо.

Наразі більшість страхових компаній пропонують страхування майна від ушкоджень війною в певних межах, не на повну вартість майна. Утім, можливість страхування з повним покриттям збитків, але це значно підвищить вартість такого страхування.

Серед українців зростає попит на страхування житла та авто від війни

Українські компанії беруться за страхування під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження – не буде.

"Попит на страхування від війни залишається стабільно високим. Якщо у січні-лютому 2024 року продажі страхування житла серед фізичних осіб з покриттям воєнних ризиків зросли в 2,5 рази, а кількість відповідних запитів – у 3-4 рази, то в березні поточного року ми бачимо зростання навіть відносно попередніх місяців", – підкреслив директор з роздрібного бізнесу страхової компанії (СК) ІНГО Микола Матика.

За його словами, страховики вже пропонують низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків та є досить гнучкими в плані ціноутворення та страхових сум.

Перший банк в Україні запустив послугу страхування заставного майна бізнесу від воєнних ризиків

Райффайзен Банк у співпраці з компанією професійних послуг "Аон" та українськими страховими компаніями ARX, "Універсальна" та ІНГО представив послугу страхування майна для бізнес-клієнтів.

Новий банківський інструмент дозволить українським підприємцям застрахувати нерухомість, обладнання та товари в обороті від наслідків воєнних дій.

“Завдяки інструменту war risk insurance українські компанії зможуть мінімізувати ризики реалізації інвестиційних проектів, залучити додаткове фінансування та зменшити ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням майна через військові дії”, – зазначає банк.

Джерело фото: ua.depositphotos.com