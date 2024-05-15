Сколько компаний в Украине страхуют от военных рисков

Украинских страховщиков, предлагающих защиту от военных рисков, становится все больше и их количество измеряется объемом почти всего активного рынка страхования, а это примерно до 50 компаний.

Об этом сообщил генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ) Денис Ястреб, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, большинство страховщиков предлагают в том или ином варианте страхования от военных рисков. Некоторые из них разработали отдельные "военные" договоры. Некоторые расширили границы существующих условий или исключили стандартные "военные" основания для отказа, и тогда можно заключить дополнительный договор к существующему договору страхования.

Также есть такие страховщики, которые включили страхование военных рисков в стандартные базовые наборы рисков.

Как сообщил Ястреб, застраховать от военных рисков можно авто и недвижимость, здоровье и жизнь, производство и бизнес. Страхование также зависит от условий каждого страховщика. Обычно страховая защита ограничена приближением к зоне активных боевых действий, отдельными орудиями войны, деятельностью застрахованного лица.

Что касается размера возмещения, то условия страхования и страховые суммы (т.е. максимальная сумма, которую может получить страхователь) определяются каждым страховщиком в отдельности.

Пока большинство страховых компаний предлагают страхование имущества от повреждений войной в определенных пределах, не на полную стоимость имущества. Впрочем, возможность страхования с полным возмещением убытков, но это значительно повысит стоимость такого страхования.

Среди украинцев растет спрос на страхование жилья и автомобиля от войны

Украинские компании берутся за страхование во время войны, однако выплат при применении оружия массового поражения – не будет.

"Спрос на страхование от войны остается стабильно высоким. Если в январе-феврале 2024 года продажи страхования жилья среди физических лиц с покрытием военных рисков выросли в 2,5 раза, а количество соответствующих запросов – в 3-4 раза, то в марте текущего года мы видим рост даже по отношению к предыдущим месяцам», – подчеркнул директор по розничному бизнесу страховой компании (СК) ИНГО Николай Матика.

По его словам, страховщики уже предлагают ряд продуктов для страхования квартир, домов, автомобилей, жизни и здоровья, включающий покрытие военных рисков и достаточно гибкие в плане ценообразования и страховых сумм.

Первый банк в Украине запустил услугу страхования залогового имущества бизнеса от военных рисков

Райффайзен Банк в сотрудничестве с компанией профессиональных услуг "Аон" и украинскими страховыми компаниями ARX, "Универсальная" и ИНГО представил услугу страхования имущества для бизнес-клиентов.

Новый банковский инструмент позволит украинским предпринимателям застраховать недвижимость, оборудование и товары в обращении от последствий военных действий.

"Благодаря инструменту war risk insurance, украинские компании смогут минимизировать риски реализации инвестиционных проектов, привлечь дополнительное финансирование и уменьшить риски, связанные с потерей или повреждением имущества из-за военных действий", - отмечает банк.

Источник фото: ua.depositphotos.com