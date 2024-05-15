НБУ аннулировал все лицензии страховщику и назначил временную администрацию

Национальный банк Украины принял решение о применении к ЧАО "Страховая Компания "Саламандра" (ЕГРПОУ 21870998) (далее – ЧАО "СК "Саламандра") меры воздействия в виде аннулирования лицензий.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Национальный банк в октябре – декабре 2023 года провел плановую инспекционную проверку указанной страховой компании.

"По результатам инспектирования установлен факт осуществления ЧАО "СК "Саламандра" рисковой деятельности, угрожающей интересам кредиторов и страхователей, а именно формирование страховых резервов в недостаточном размере (более чем на 10% от их достаточного размера, определенного законодательством Украины) трижды в течение календарного года ", – говорится в сообщении регулятора.

Указанное решение НБУ принял в соответствии с требованиями пункта 8 части первой статьи 381 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", действовавшего на момент совершения нарушения, ввиду установленного факта осуществления рисковой деятельности по признакам, указанным в пункте 6 раздела II Положение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в период действия военного положения, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 22 декабря 2022 года № 247, в редакции, действующей на момент совершения нарушения. Аналогичное основание для принятия решения об аннулировании лицензии страховщика определено пунктом 5 части второй статьи 123 Закона "О страховании".

Решение о применении меры воздействия вступило в силу 14 мая 2024 года.

Также во исполнение требований статей 57, 66 Закона Украины "О страховании" в связи с установлением факта наличия в ЧАО "СК "Саламандра" обязательств по договорам страхования (перестрахования, сострахования), одновременно с принятием решения об аннулировании страховщику лицензий Национальный банк Украины 14 мая 2024 года принял решение о назначении временной администрации в ЧАО "СК "Саламандра" и отстранении органов управления ЧАО "СК "Саламандра" от управления компанией.

После принятия этого решения временный администратор должен немедленно приступить к исполнению своих обязанностей в соответствии со статьями 57-60 Закона "О страховании".

Напомним, в конце апреля Национальный банк принял решение аннулировать страховщику "Гамайун" все лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры.

Также Национальный банк Украины решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ОДО "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".

НБУ планирует обновить требования к страховщикам

Национальный банк Украины разработал и выносит на публичное обсуждение документ, устанавливающий критерии для страховых компаний-нерезидентов, желающих проводить страховую деятельность в Украине.

Этот документ был создан для того, чтобы претворить в жизнь требования закона Украины "О страховании". Он предполагает, что финучреждение:

Будет иметь рейтинг финансовой надежности (стабильности) на уровне не ниже инвестиционного, присвоенного международным рейтинговым агентством. Это "В+" (AM Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Великобритания).

Будет заниматься перестраховочной деятельностью без необходимости соответствовать указанным критериям рейтинга, если компания отвечает определенным требованиям закона о страховании и имеет не менее трех лет опыта в сфере страхования (перестрахования).

Добавим, что 16 февраля НБУ внедрил дополнительные требования к деятельности страховщиков, кредитных союзов, а также поставщиков финансовых услуг, торгующих наличной валютой. В частности, страховщикам устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды приемлемых активов, учитываемые для выполнения нормативов.