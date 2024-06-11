Нацбанк застосував заходи впливу до 14 фінансових установ

Національний банк України застосував до восьми фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу та до трьох фінансових компаній і двох ломбардів заходи впливу у вигляді письмового застереження – за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та / або 2023 рік, І квартал 2024 року.

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таким чином, штрафи накладено на:

ТОВ "Гроші 247" (ЄДРПОУ 41803222);

ТОВ "АБ Файненшиал Груп" (ЄДРПОУ 41918068);

ТОВ "ФК "Кредитон" (ЄДРПОУ 41361657);

ТОВ "ФК "Централ Фінанс" (ЄДРПОУ 40371994);

ТОВ "Сучасний Факторинг" (ЄДРПОУ 35310044);

ТОВ "Авто-Лізинг" (ЄДРПОУ 42278777);

ТОВ "ФК "Маніту" (ЄДРПОУ 42585871);

ТОВ "Кардсервіс" (ЄДРПОУ 39551837).

У пресслужбі банку зазначають, що штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду).

Заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:

ТОВ "Лізингова Компанія "Д ЕНД Д" (ЄДРПОУ 37995534);

ТОВ "Лізинг Експерт" (ЄДРПОУ 44278389);

ТОВ "ВФС Україна" (ЄДРПОУ 37164056);

ПТ "Альт-Ломбард" За Участю Бредіхіна Олександра Петровича Бредіхіної Елли Володимирівни" (ЄДРПОУ 32556378);

ПТ ЛОМБАРД "Галицький "Даниляк І Компанія" (ЄДРПОУ 39460624).

Зазначені установи зобов’язані у строк до 10 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності. Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 10 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 11 червня 2024 року.

Крім того, Нацбанк застосував до ТОВ "Фінансова Компанія "Голден Коін" (ЄДРПОУ 44245822) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 24 червня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною і становила 63.

Також додамо, що днями НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".