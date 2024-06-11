Нацбанк применил меры влияния к 14 финансовым учреждениям

Национальный банк Украины применил к восьми финансовым компаниям меры влияния в виде наложения штрафа и к трем финансовым компаниям и двум ломбардам меры влияния в виде письменного предостережения – за несвоевременное предоставление регулятору отчетности за IV квартал 2023 года и/или 2023 год, I квартал 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Таким образом, штрафы наложены на :

ООО "Деньги 247" (ЕГРПОУ 41803222);

ООО "АБ Файненшиал Груп" (ЕГРПОУ 41918068);

ООО "ФК "Кредитон" (ЕГРПОУ 41361657);

ООО "ФК "Централ Финанс" (ЕГРПОУ 40371994);

ООО "Современный Факторинг" (ЕГРПОУ 35310044);

ООО "Авто-Лизинг" (ЕГРПОУ 42278777);

ООО "ФК "Манита" (ЕГРПОУ 42585871);

ООО "Кардсервис" (ЕГРПОУ 39551837).

В пресс-службе банка отмечают, что штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг (далее – Комитет по вопросам надзора).

Меры воздействия в виде письменного предостережения применены к:

ООО "Лизинговая Компания "Д ЭНД Д" (ЕГРПОУ 37995534);

ООО "Лизинг Эксперт" (ЕГРПОУ 44278389);

ООО "ПФС Украина" (ЕГРПОУ 37164056);

ПО "Альт-Ломбард" При участии Бредихина Александра Петровича, Бредихиной Эллы Владимировны" (ЕГРПОУ 32556378);

ПО ЛОМБАРД "Галицкий "Даниляк И Компания" (ЕГРПОУ 39460624).

Указанные учреждения обязаны в срок до 10 июля 2024 года устранить недостатки в деятельности по неосуществлению надлежащего контроля за своевременностью представления регулятору отчетности и принять меры для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности. Решения о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору 10 июня 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 11 июня 2024 года.

Кроме того, Нацбанк применил к ООО "Финансовая Компания "Голден Коин" (ЕГРПОУ 44245822) меру воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в частности в связи с неподачей в Национальный банк отчетности за I квартал 2024 года.

Указанное учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 24 июня 2024 года.

Напомним, недавно сообщалось, что количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1045 (по состоянию на 30 апреля 2024 года) до 1014 (по состоянию на 31 мая 2024 года). Количество банков осталось неизменным и составило 63.

Также добавим, что на днях НБУ аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".