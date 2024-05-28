Нацбанк аннулировал лицензии и исключил из реестра три небанковских финучреждения

Национальный банк Украины на основании собственных заявлений аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что речь идет о таких компаниях:

ООО "ФК "Финар" (ЕГРПОУ 38921903) аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "ФК "Финевровектор" (ЕГРПОУ 41675267) аннулирована лицензия с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг;

ООО "ФК "Ампир Капитал" (ЕГРПОУ 41030047) аннулирована лицензия с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг.

Также эти компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензий на деятельность финансовой компании.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы, на основании собственных заявлений четырем компаниям предоставлено согласование изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании, а именно:

ООО "Гармония Финанс" (ЕГРПОУ 43520773) – исключена из лицензии такая финансовая услуга, как финансовый лизинг. После изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании у общества будет право предоставлять следующие финансовые услуги: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "ФК "А Финанс" (ЕГРПОУ 41919171) – исключена из лицензии такая финансовая услуга, как факторинг (имеет право предоставлять такую финансовую услугу, как предоставление средств и банковских металлов в кредит);

ООО "ФК Магнат" (ЕГРПОУ 39307260) – исключены из лицензии такие финансовые услуги, как факторинг, финансовый лизинг (имеет право предоставлять финансовые услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит);

ООО "ФК "Финанс Юнион С" (ЕГРПОУ 42433596) – исключена из лицензии такая финансовая услуга, как финансовый лизинг (имеет право предоставлять такие финансовые услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг).

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 24 мая 2024 года.

Напомним, в конце апреля Национальный банк принял решение аннулировать страховщику "Гамайун" все лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры. А в середине мая НБУ аннулировал все лицензии страховщику и назначил временную администрацию в СК "Саламандра".

Кроме того, в мае Нацбанк аннулировал нескольким небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг – речь шла о таких компаниях как ПО ЛОМБАРД "Меркурий Плюс", ООО "Факторинг Финанс", ООО "ФК "Кавертон", ООО "ФК "Профит Лайн".

Также Национальный банк Украины решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ОДО "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".

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